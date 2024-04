Esquerra de Menorca torna a celebrar un acte republicà al Cementiri de Maó

Com ve fent durant molts anys, Esquerra de Menorca ha organitzat un acte republicà per aquest diumenge 14 d'abril, a les 12.00 hores al cementiri de Maó, coincidint amb el 93è aniversari de la proclamació de la Segona República.



Com cada any s'han enviat diferents invitacions a diferents organitzacions germanes i estan previstes diferents actuacions, lectures de poesia i alguna novetat més.



Tal com ha explicat el partit, es farà entrega de la bandera republicana a alguna persona «que s'hagi destacat per a la seva lluita pels ideals republicans i la defensa dels principis democràtics», així com una ofrena floral «als caiguts per la llibertat».



Esquerra de Menorca, en un any que coincideix amb el desè aniversari de la coronació del ciutadà Felipe VI, vol reivindicar la República com «un sistema més democràtic i com una garantia per defensar els interessos dels ciutadans en general i dels treballadors en particular». El partit, finalment, ha volgut recordar que es tracta d'un acte obert a tothom, en el qual està «tothom convidat a assistir-hi».