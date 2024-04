L'STEI Intersindical participa a la Conferència internacional d'educació

La Confederació de Sindicats de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament, de la qual forma part l'STEI Intersindical, celebra en el marc del Congrés que té lloc a Valladolid els dies 11, 12, 13 i 14 d'abril una Conferència Internacional per debatre i intercanviar informacions i propostes sobre la situació de l'educació.



Hi participen confederacions, federacions i sindicats de diferents estats i continents, amb una presència important de sindicats europeus i americans, entre els quals destaca la Internacional de l'Educació, de la qual es fundadora la Confederació d'STEs Intersindical i la Confederació d'Educadors Americans.



L'STEI Intersindical ha considerat aquest dissabte que la trobada «té una importància especial, ja que es tracta d'un fòrum de debat dels aspectes que preocupen les treballadores i treballadors de l'ensenyament de tots els nivells educatius». «Entre d'altres es tractaran aspectes com la situació de l'educació en el món i en els països dels sindicats participants; les condicions laborals del professorat i les campanyes o mobilitzacions que es duen a terme, amb l'objectiu d'establir punts en comú i reivindicacions conjuntes per ser més forts», ha explicat el sindicat.



Segons l'STEI, «aquests debats són necessaris per avançar en la defensa dels serveis públics, com l'educació, i la millora de les condicions laborals davant les polítiques neoliberals que fan estralls a molts països del món». Per això el sindicat ha defensat «la unitat necessària de les treballadores i treballadors de l'ensenyança i del moviment sindical internacional per aconseguir-ho».



Al llarg del Congrés també es debatran qüestions com la coeducació, la burocratització de la tasca docent, la implantació de la LOMLOE, la nova llei d'FP, la universalització del primer cicle d'infantil, l'atenció a la diversitat i la jubilació del col·lectiu docent.