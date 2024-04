La Fundació Pere Tarrés atorga unes 500 beques i ajudes a menors vulnerables de les Balears per a activitats educatives

La Fundació Pere Tarrés va atorgar durant 2023 unes 500 beques i ajudes perquè nins i joves en situació vulnerable de les Balears participin en activitats educatives i socials.

En un comunicat, aquest divendres, ha assegurat que en el 2023, la Fundació va becar 310 nins i joves perquè poguessin gaudir de colònies i altres activitats d'estiu a la casa de colònies de Binicanella, a Bunyola (Mallorca).

A més, al llarg de tot l'any va acompanyar a 190 nens en diferents projectes socioeducatius dirigits específicament a infància vulnerable: 70 en el marc del projecte Escola Viva que es desenvolupa a Pollença i 120 més que assisteixen cada tarda als centres socioeducatius de Rafal-Viver i Verge de Lluc, els dos a Palma, i de Sant Miquel, a Ciutadella (Menorca).

També cal esmentar la iniciativa anual d'un sopar solidari per a recaptar fons a benefici d'algun dels projectes de la Fundació Pere Tarrés, en la qual, el passat 2023, hi varen participar 376 persones, i es varen recaptar 46.090 euros que es destinaran, entre altres, a la rehabilitació del centre socioeducatiu Rafal-Viver de Palma.

Un total de 13.000 beques i ajudes a Catalunya i les Balears

En total, la Fundació Pere Tarrés va repartir l'any passat 13.311 beques i ajudes a nins de Catalunya i les Balears. En concret, 6.642 nins i joves en situació vulnerable van participar en alguns dels centres de la xarxa de centres socioeducatius de la Fundació i en programes educatius gestionats per l'entitat, 6.407 varen rebre una beca per a gaudir de casals i colònies a l'estiu --un 13% més que l'any anterior--, 424 nins procedents de 42 escoles diferents varen ser becats per a anar de colònies amb l'escola durant el curs i 18 joves sense xarxa familiar arribats al país fruit d'un procés migratori i que tenen dificultats per inserir-se en la societat varen rebre acompanyament educatiu i sociolaboral i un allotjament.

En els centres socioeducatius, els nins, acompanyats per més de 400 educadors i un equip de voluntariat format per unes 360 persones més, reben diàriament reforç escolar, participen en activitats d'oci educatiu, practiquen hàbits d'higiene i gaudeixen d'un berenar saludable «però sobretot es conrea el vessant emocional i l'autoestima».