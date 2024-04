UOB Ensenyament denuncia que «més de 60 orientadors han deixat la seva atenció a l’alumnat durant dos dies»

Des del sindicat UOB Ensenyament han posat de manifest, el seu malestar amb la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern davant les informacions aparegudes sobre 'SpainSkills'.

Segons expliquen des d'UOB Ensenyament, «El Ministeri d'Educació i Formació Professional del Govern espanyol organitza i promou competicions de destreses per divulgar la Formació Professional i estimular els estudiants, el professorat i les empreses. L’objectiu és difondre informació i compartir coneixement sobre l'evolució de les destreses professionals, així com fomentar la qualitat, la innovació i l'intercanvi cultural entre competidors i experts de tot el món».

Des d’UOB Ensenyament consideren que és «una bona eina per promoure la Formació Professional», però es mostren sorpresos perquè hi havien assistit més de 60 orientadors de les Illes Balears. «Més de 60 orientadors que durant dos dies han deixat el seu lloc de feina, han deixat la seva atenció a l’alumnat dels centres educatius per assistir a una trobada on, de les Illes Balears, hi participaven només 18 alumnes». I es demanen: «És necessària aquesta proporció? Més de tres orientadors per cada alumne participant? De veritat, amb totes les mancances que trobem dins el nostre sistema educatiu s’ha de fer aquesta despesa gegantesca?»

UOB Ensenyament insta la Conselleria d’Educació i Universitat a «racionalitzar els recursos i a evitar despeses innecessàries».