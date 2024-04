Convoquen ajuts per a fomentar la mobilitat europea dels estudiants universitaris de les Balears

La Conselleria d'Educació i Universitats convoca ajuts complementaris per als alumnes universitari de les Illes Balears en programes institucionals de mobilitat europea. Aquests ajuts, publicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), tenen com a objectiu compensar part dels costos derivats de la participació en programes com Erasmus+, SICUE i Euroregió Pirineus Mediterrània durant el curs acadèmic 2023-2024.

Dirigits específicament a estudiants universitaris residents a les Illes Balears, aquests ajuts representen una oportunitat per a fomentar la mobilitat acadèmica i enriquir la formació dels alumnes, donant-los l'oportunitat d'expandir els seus horitzons acadèmics i personals.

Els beneficiaris d'aquests ajuts seran aquells estudiants que compleixin amb els requisits establerts, incloent-hi domicili familiar a les Illes Balears, participació en programes de mobilitat estatal o internacional, i cursa d'estudis universitaris oficials de grau o màster en les categories especificades a la convocatòria.

És important destacar que aquests ajuts són compatibles amb altres beques o ajuts destinats a programes de mobilitat internacional, així com amb les concedides pel programa estatal de beques i ajudes a l'estudi per al curs acadèmic 2023-2024.L'import màxim dels ajuts és de 1.200 €, i seran abonades mitjançant una transferència bancària única als beneficiaris seleccionats.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 24 de juliol de 2024. El procés de sol·licitud es realitza de forma telemàtica, requerint identificació i signatura electrònica, i ha de ser realitzat pels estudiants interessats.