Vicenç Vidal «celebra» que el Govern espanyol acabi finalment amb els 'visats d'or'

El diputat de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha celebrat que s'acabi amb la «ignomínia» de les 'Golden Visa', després de que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi anunciat que el Consell de Ministres abordarà en la seva reunió d'aquest dimarts l'eliminació del visat d'or, per a estrangers no residents a la Unió Europea que inverteixin en habitatge amb una inversió de valor o superior a 500.000 euros.

En un missatge publicat en 'X', Vicenç Vidal ha recordat com des de 2020 tant al Senat com en el Congrés no ha deixat de reclamar el final de les 'Golden Visa', una cosa a la qual, segons ha afegit, «el PSOE s'hi va oposar durant molt de temps».

«Celebr que ara s'acabi amb la ignomínia. Una proposta de MÉS per Mallorca i Més per Menorca guanyadora», ha subratllat així mateix el diputat en el Congrés.