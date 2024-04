Concert dels 30 anys de Joves per la Llengua: una celebració a l'alçada d'un passat gloriós, un present esponerós i un futur prometedor

Ple absolut. No va quedar ni una sola entrada per vendre. Aforament complet. Joves de Mallorca per la Llengua va celebrar els seus 30 anys de feina per la llengua i l'associacionisme juvenil amb un concert que esdevengué una gran festa.

Milers de persones respongueren a la nova crida de Joves de Mallorca per la Llengua. Evidentment molta gent jove, però també mots 'exJoves', alguns acompanyats dels infants, o comprovant,, plens d'orgull, com els seus fills ja han agafat el relleu. I ho fan tant bé com ells... o millor.

El concert va funcionar exactament com estava previst. En primer lloc va actuar Maria Hein: impressionant posada en escena. Emocionant interpretació.

A continuació The Tyets atragueren tota l'atenció. Joves i no tan joves ballaren i celebraren cada un dels seus èxits (gairebé cada tema que fan ho és).

Plan-ET va desplegar la seva braveguera artística en forma d'himnes nous per al sector més jove del públic que cantà acompanyant el manacorí, cada vegada més còmode damunt eles escenaris.

La festa la tanca la DJ Lluca que aconseguí l'objectiu de fer ballar els més valents que després de més de quatre hores de concerts posaren en evidència tota la retòrica de 'joves d'esperit' i altres maneres de no voler reconèixer la realitat biològica.

El missatge de Joves per la Llengua

Just abans que The Tyets començàs la seva actuació, va ser el moment que va triar Joves de Mallorca per la Llengua per llançar el seu missatge. Ho va fer per boca de Pau Emili Muñoz Canyelles, president de l'Entitat.

«Avui som aquí per celebrar el 30 aniversari de Joves de Mallorca per la Llengua. Aquesta entitat va néixer un 1 de juliol de 1994, quan un grup de Joves varen decidir organitzar-se per plantar cara als atacs cap a la nostra llengua. Aquests Joves als que tothom va dir que eren bojos i que era impossible el que proposaven, varen aconseguir sembrar la llavor gràcies a la qual avui tots nosaltres som aquí», va dir, per començar, Muñoz.

El president dels Joves també va declarar que: «Facem un repàs històric del que hem fet fins ara, vàrem crear el Correllengua, l'Acampallengua, vàrem sobreviure als atacs contra la nostra llengua i la nostra cultura que vàrem rebre ara fa 10 anys, vàrem aconseguir ressorgir amb els treu la llengua, vàrem tornar a recuperar el Correllengua després de 9 anys, vàrem tornar a recuperar l'Acampallengua després d'11 anys amb un record històric de participació en les activitats, avui celebram aquest gran

concert multitudinari i el mes que ve hi haurà el primer Correllengua Interilles que acabarà a Palma dia 5 de maig amb la Diada de l'Obra Cultural Balear, i, tot això és per dir que tot i els segles que fa que la nostra llengua rep atacs constants, encara som aquí i que mai ens podran vèncer!»

Finalment, destacà que «Els Joves que formam part d'aquesta Comissió Permanent i els que avui som aquí fent de voluntaris només tenim paraules d'agraïment pel llegat que hem tengut el plaer de continuar, pel testimoni que ens heu passat tots els antics Joves, i per l'amor cap a la nostra llengua i la nostra cultura que hem rebut de vosaltres, dels nostres pares i mares, dels nostres padrins i padrines i que ben segur que els Joves que agafin el següent relleu ens faran sentir molt orgullosos de la feina que hem fet fins ara i de la que ells continuaran fent».