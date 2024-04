El Diumenge de l'Àngel recupera la 'diada castellera'

La Federació d'Associacions de Veïns de Palma ha presentat aquest dimarts el programa del Diumenge de l'Àngel, que se celebrarà aquest diumenge 7 d'abril al Castell de Bellver, entre les 10.30 i les 17.00 hores, amb diverses novetats que prometen emocions per a tots els assistents.



La presidenta de la Federació, Maribel Alcázar, ha subratllat que aquesta celebració és una tradició arrelada a Palma, amb un caràcter festiu i popular, allunyat del mercantilisme, i que fomenta la participació i la creativitat dels ciutadans.



Malgrat rebre el suport de l'Ajuntament de Palma durant els últims 40 anys, Alcázar ha cridat l'atenció sobre la necessitat de revisar l'aspecte administratiu per evitar una càrrega burocràtica excessiva que pugui minvar l'essència espontània de la festa en el futur.



D'altra banda, la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca, ha confirmat una partida pressupostària de 14.000 euros per a l'esdeveniment, una lleugera baixada respecte als 17.000 euros de l'any anterior, gràcies a la reducció de costos i a la col·laboració de l'àrea de Cultura.



El programa d'activitats inclourà la 'pujada' al Castell a les 11.00 hores i la 'passejada' de l'Àngel a les 13.30 hores com a moments centrals de la jornada. L'EMT habilitarà un servei d'autobús des del carrer Camilo José Cela per facilitar l'accés dels assistents.



Entre les activitats, destaquen un torneig d'escacs, l'aparició dels 'gegants' i els 'capgrossos', així com una exposició de recreació històrica al Castell. També hi haurà monòlegs històrics, concerts de cors locals i una actuació de K-pop del grup K-Rapinya.



Per als més petits, l'esplanada de l'aparcament acollirà jocs i un Parc Infantil de Trànsit. La jornada culminarà amb un ball popular amb Calabruix a partir de les 15.00 hores, oferint una completa experiència per a tota la família.