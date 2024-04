La Conselleria d’Educació i Universitats convoca ajuts per dinamitzar la vida universitària a les Illes Balears

La Conselleria d'Educació i Universitats convoca ajuts destinats a dinamitzar la vida universitària a través d'actuacions de política estratègica. L'import de la subvenció per activitat s'ha incrementat en 1.000 euros, passant de 1.500 euros l'any passat a 2.500 euros en aquest exercici.

Aquests ajuts estan destinats a beneficiaris que poden ser tant persones físiques com jurídiques, públiques o privades, així com agrupacions i comunitats de béns, sempre que les entitats no tenguin finalitat lucrativa, comercial o mercantil o entitats similars, amb l'objectiu de promoure una participació ampla i diversa en la millora de la vida universitària de la regió.

Les activitats subvencionables poden tenir lloc des de l'1 de gener fins al 15 d'octubre de 2024 i són compatibles amb altres ajuts o subvencions de la mateixa índole. La sol·licitud d'aquests ajuts es realitzarà exclusivament de manera electrònica, mitjançant el tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicià el 25 de març de 2024 i finalitza el 31 de maig de 2024. Posteriorment, es disposarà de 10 dies hàbils per corregir qualsevol deficiència en la sol·licitud.