Manifestació reivindicativa a Palma per commemorar el Dia de la Terra Palestina

Centenars de persones han sortit aquest dissabte als carrers de Palma, en una manifestació convocada per Ciutadans per Palestina, per a reivindicar el Dia de la Terra Palestina.



La manifestació ha partit de la plaça del Tub de Palma, i ha transcorregut les Rambles, Carrer Unió, plaça Mercat i Passeig del Born, fins a arribar a la seu de la Delegació del Govern.



Els assistents, entre els quals s'ha pogut veure a la portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, i a la consellera insular de MÉS per Mallorca, Rosa Cursach, han cridat durant la marxa lemes com «Des del riu fins a la mar, Palestina llibertat», «Visca la lluita del poble palestí!» o «On estan no es veuen les sancions a Israel».



En declaracions als mitjans, el portaveu de l'entitat, Frederic Guillem, ha explicat que la manifestació s'ha convocat per a «reivindicar el Dia de la Terra» que «comporta que tots els palestins tenen dret al retorn», malgrat «que el bloqueig militar d'Israel no permet a la gent tornar a la seva terra».



A més, Guillem ha afegit que la manifestació ha volgut reivindicar que es reconegui «el dret a l'autodeterminació dels palestins» perquè cal entendre «que la terra de Palestina està ocupada, del riu fins a la mar, fins a tot el que es coneix actualment com l'entitat d'Israel».



Ciutadans per Palestina ha reivindicat, així, la necessitat de «donar suport, ara més que mai» a Palestina, «ja que a Rafah, en el sud de Gaza, sembla que començarà una neteja ètnica» i, no obstant això, ha lamentat Guillem, «els partits polítics estan més preocupats pels resultats electorals de les pròximes eleccions europees que no de continuar lluitant per la llibertat del poble palestí».



En aquest sentit, Guillem ha considerat que des de les Balears i l'Estat espanyol «el que es pot fer» per a ajudar el poble palestí «és renunciar absolutament a ser presents en la cadena imperialista de la Unió Europea i l'OTAN».



Per aquest motiu, el portaveu de Ciutadans per Palestina ha deixat clar que estan «totalment en contra» d'una nova base militar de l'OTAN a Menorca, com apuntaven algunes informacions i que ha estat desmentit aquest dissabte pel Ministeri de Defensa.



«Hem de ser conscients en el món en el qual vivim, que pràcticament sembla una avantsala, un assaig d'una futura guerra mundial, i, a veure, si això pot arribar a majors, com s'explica que només estan jugant a fer maniobres militars a Menorca», ha conclòs el portaveu.