Crida a protegir la Garriga de sa Ràpita, malgrat la prohibició de l'Ajuntament de Campos

Fa mesos que l'Ajuntament de Campos destrueix tota la flora de la primera línia de la mar de sa Ràpita per «fer net». «Una autèntica barbaritat», segons els veïns, que volen «denunciar i revertir» perquè no passi més.

Aquest dissabte, els veïns han convocat una trobada per reforestar la zona amb vegetació autòctona, que compta amb el suport del GOB i Amics de la Terra.

L'Ajuntament els ha denegat el permís per fer-ho. Malgrat la prohibició, es manté la convocatòria per fer l'acció pública de denúncia i fer un clam contra aquests tractaments que consideren «retrògrads», de la natura com a brutor.

La trobada serà aquest dissabte, 30 de març, a les 10.00 hores a l'Avinguda Miramar amb carrer Gavina de sa Ràpita.