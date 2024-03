Panades, rubiols, crespells... mones i altres productes tradicionals esperen als forns i pastisseries de Mallorca

L'Associació de Forners i Pastissers de la Federació de la Petita i mitjana empresa de Mallorca (Pimem) ha estimat que la producció de panades i rubiols augmentarà un 40 per cent durant les festes de Pasqua respecte al seu ritme habitual.

L'entitat també ha destacat que els costos de la matèria primera s'han encarit «entre el 30 i el 50 per cent», la qual cosa «fa inevitable que acabi repercutint en el preu final», han assegurat.

En concret, els principals ingredients per a elaborar les panades són la carn -especialment el xot mallorquí- i la verdura, encara que també hi ha opcions amb bacallà, sèpia o mussola, a més de les variants veganes. D'altra banda, per a fer els rubiols s'empra normalment brossat o confitura.

Quant a les mones de Pasqua, Pimem ha indicat que el preu oscil·larà entre els deu i els 50 euros. Així, han fet una crida a la «compra i consum als forns i pastisseries tradicionals», on prima «la qualitat de la xocolata emprada i la creativitat del pastisser».

Finalment, ha lamentat que hi hagi «una pèrdua del costum entre les noves generacions» a l'hora de preparar aquestes receptes o comprar el producte en els establiments, per la qual cosa han recordat que hi ha altres articles típics en aquestes dates, com la formatjada de Pollença, el crespell tou de Lloseta i el rotlo de confit de les zones de Sa Pobla, Campanet, Alcúdia o Búger.