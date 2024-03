La llibreria Quart Creixent, entre els finalistes dels Premis Martí Gasull i Roig per la promoció del català

La llibreria Quart Creixent de Palma ha estat seleccionada com a finalista als Premis Martí Gasull i Roig, organitzats per Plataforma per la Llengua. Aquest reconeixement també inclou la revista Camacuc i la companyia de teatre Dagoll Dagom.

Els Premis Martí Gasull i Roig celebren aquelles persones o entitats que s'han distingit per la seva defensa o promoció de la llengua catalana.

Després d'una acurada deliberació entre 115 candidatures, aquest dijous s'ha iniciat el període de votació popular a través d'internet per escollir el guanyador. El termini per votar finalitzarà el dilluns 15 d'abril.

El guanyador serà anunciat durant la cerimònia de lliurament dels premis, prevista pel dilluns 6 de maig al Teatre Poliorama de Barcelona.

En edicions anteriors, els premis han estat atorgats a reconegudes institucions i entitats com VilaWeb, Ràdio Arrels, la revista Sàpiens, la Llibreria Catalana de Perpinyà, la cooperativa Som Energia, Catalunya Ràdio, la comunitat sikh de Catalunya, el grup Bon Preu, Escola Valenciana i l'Assemblea de Docents de les Balears. A més, el dBalears també va ser nominat l'any 2022.

A més dels guardons principals, també es lliurarà el Premi a la Innovació i el Premi Especial del Jurat.