La unificació de les emissores Taxis Palma i Ràdio–Taxi ja és una realitat

Aquest dimecres, 20 de Març de 2024 es pot considerar un dia històric pel sector del taxi a Palma. Des d'aquesta data, 850 llicències operaran sota una única gestió de flotes, amb la denominació comercial Ràdio-Taxi i amb una única gestió de números telefònics i aplicacions, tant per sol·licitar servei des de establiments públics com des de mòbils.

L'aplicació taxiclick, ha estat objecte de modificacions per tal que pugi ser l'aplicació de referència a Palma.

Encara que en aquesta primera fase, Taxi Telefono de la Platja de Palma, ha decidit no participar del projecte d'unificació, aquest mateix dimecres representants de Taxi Telefono i Ràdio Taxi han celebrat una trobada, a la qual també hi han participat representants de Taxi Més Llucmajor per tal de treballar amb un full de ruta que permeti a les tres emissores optimitzar els recursos disponibles, «tant per millorar el servei, com per millorar la imatge del sector».

Les tres emissores comparteixen gestió de flotes, cada una amb la seva particularitat i comparteixen l'aplicació taxiclick. En total, sumen 1.000 llicències per donar servei a l'aplicació als municipis de Palma i Llucmajor.

L'objectiu, segons expliquen des de les associacions, és «expandir el servei de taxiclick a altres municipis de Mallorca». A Eivissa ja té cobertura a tot el territori.

L'emissora unificada disposarà de 850 llicències a Palma, un centre de recepció de cridades les 24 hores, amb 32 operadores i una recepció per serveis prereservats a Son Santjoan, amb 12 persones com a relacions públiques.

El projecte que comença a caminar contempla la continuïtat de les dues entitats: Taxis Palma serà la Cooperativa que gestionarà serveis del taxi i serà presidida per Carlos Ruiz i l'emissora Ràdio Taxi presidida per Arnau Bisquerra. «El finançament serà assumit pels associats, com ha estat des dels orígens», han assegurat.