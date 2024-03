Convocats els ajuts de desplaçament per a estudiants universitaris de les Illes Balears

La Conselleria d'Educació i Universitats del Govern ha obert el termini per a la sol·licitud d'ajuts de desplaçament destinats a l'alumnat empadronat a Mallorca que cursa estudis universitaris a la Unió Europea durant l'any acadèmic 2023-2024.

Aquesta convocatòria respon a la voluntat de continuar millorant les ajudes destinades als estudiants que han de desplaçar-se fora de la seva illa de residència per a la seva formació universitària. En aquest sentit, la Direcció General d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors ha incrementat el pressupost en un milió d’euros respecte a la convocatòria anterior, assignant un total de 2.265.817,00 euros.

Els beneficiaris d'aquests ajuts seran els estudiants residents a Mallorca que compleixin els requisits acadèmics establerts i que s'hagin de desplaçar fora de l'illa per a cursar estudis universitaris oficials. S’hi inclouen els casos en què els estudis necessaris no es puguin realitzar a Mallorca, ja sigui perquè no estiguin disponibles o perquè no s'hi hagi obtingut plaça.

La quantitat màxima de l'ajuda per estudiant és de 1.600 euros. A més, es tindrà en compte el rendiment acadèmic de l'any anterior per a l'avaluació de les sol·licituds.

Per als residents a Menorca, Eivissa i Formentera, la Conselleria d’Educació i Universitats signa convenis amb els Consells Insulars, que són els encarregats de gestionar els ajuts.

Els requisits generals per a optar a aquests ajuts inclouen la nacionalitat espanyola o de la UE, el domicili familiar a Mallorca, així com cursar un mínim de 42 crèdits d'una única titulació universitària oficial durant l'any acadèmic corresponent.

El termini per a presentar les sol·licituds electrònicament s’obri el 4 de març i estarà obert fins al 10 de juliol.