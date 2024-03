Comença la segona edició del cicle 'Poble a poble' a Mallorca

Després d'un primer cicle de 'Poble a poble' que ha passat per Manacor, Son Sardina, Pollença, Vilafranca, Alcúdia, Santa Maria i Bunyola, els mesos vinents la solidaritat popular amb Palestina s'estendrà per altres punts de Mallorca amb més activitats i iniciatives (cinefòrums, col·loquis, concerts, etc.) que tenen la intenció «d'elevar la consciència i l'organització arreu de l'illa front l'imperialisme genocida que massacra al poble palestí i amenaça els pobles d'arreu del món».

Els organitzadors:

Reconeixem el legítim dret dels palestins a defensar-se de l'ocupació il·legal i del genocidi sionista patrocinat per l'imperialisme estatunidenc i europeu.

Exigim a les autoritats de l'Estat que trenquin totes les relacions militars, econòmiques i diplomàtiques amb l'entitat feixista d'Israel.

Reconeixem el dret internacional dels palestins a viure en pau i llibertat des del riu fins a la mar.

Per això, animen tothom a participar a les activitats d'aquest cicle que comença dimecres, 13 de març, a les 19.30 hores a la Cafeteria del Teatre d'Artà, amb un primer acte impulsat pel col·lectiu Artà Solidari. Amb motiu del Dia de la Dona treballadora, consistirà en la projecció del documental ''Hijas de la Nakba'', seguit d'un fragment d''Aquesta lluita és per la vida'' de la Brigada Feminista per Palestina, així com d'un posterior col·loqui sobre la qüestió de la lluita de la dona palestina. Tot els beneficis de la taquilla inversa i la tauleta amb material solidari es destinaran a la solidaritat amb Palestina.