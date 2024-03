L'aeroport de Palma, Millor Aeroport d'Europa en la seva categoria per segon any consecutiu

El Consell Internacional d'Aeroports (ACI) ha reconegut l'aeroport de Palma, Son Santjoan, com a Millor Aeroport d'Europa en la seva categoria d'entre 25 i 40 milions de passatgers el 2023. Es tracta del segon any consecutiu que Son Santjoan és mereixedor d'aquesta distinció emmarcada en el programa de qualitat aeroportuària (ASQ).

Segons ha informat Aena aquest dilluns en una nota de premsa, el programa té l'objectiu de posar en valor el compromís amb la millora de l'experiència del passatger a les instal·lacions aeroportuàries amb diferents guardons.

Així mateix, l'aeroport mallorquí ha estat reconegut per ACI per quart any consecutiu, ja que en anteriors edicions va ser premiat per disposar de les millors mesures d'higiene a Europa contra la COVID-19, amb el reconeixement a 'The voice of the customer' pel seu compromís d'escolta al passatger i el 2022 amb el premi a Millor Aeroport d'Europa, distinció que torna a rebre aquest any.

El director de l'aeroport, Tomás Melgar, ha destacat que aquest premi és «el resultat del gran esforç que fa tot el personal que treballa a l'aeroport». «És molt gratificant rebre'l per segon any consecutiu, especialment en el període de remodelació de l'aeroport en què estam immersos», ha assenyalat.

ACI ha concedit el premi al millor aeroport europeu a nou infraestructures de la xarxa d'Aena. D'aquesta manera, l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat s'ha reconegut com el millor aeroport de més de 40 milions de passatgers; el d'Alacant-Elx Miguel Hernández en la modalitat d'entre 15 i 25 milions de passatgers; el de Menorca com el millor aeroport entre dos i cinc milions de passatgers, i els aeroports de Girona-Costa Brava, Almeria, Reus, Internacional Regió de Múrcia i El Hierro, a la de menys de dos milions de passatgers.