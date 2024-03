CCOO reclama el pagament del plus d'insularitat per part de la patronal del servei de protecció de menors

Els responsables de CCOO, en una reunió mantinguda en el Consell insular d'Eivissa amb la consellera Carolina Escandell, han explicat a la consellera que des de fa 4 anys el sindicat CCOO denuncia «l'incompliment del conveni» i li han reclamat el pagament del plus insularitat i residència dels treballadors del sector de protecció de menors de les Illes Balears per part de la patronal de les empreses concessionàries del servei de protecció i reforma de menors.

El sindicat ha explicat aquest dissabte que ja fa dos anys que denuncia la negativa de la Patronal (APEIAB) a l'hora de fixar una quantitat per aquest plus, pas previ perquè les Administracions insulars es comprometin al seu abonament.

Per aquest motiu des del mes d'octubre de 2023 «s'engegà una campanya per reclamar aquest plus amb una recollida de signatures d'entre els treballadors i treballadores del sector de menors». En tres mesos més de 400 persones han signat denunciant l'incompliment del conveni i demanant a Patronals i Administracions Insulars que es compleixi el conveni que ja a l'any 2019, ells mateixos avalaren.

Des de la Federació d'Ensenyament de CCOO «s'està treballant amb aquesta campanya per tal que es pugui arribar al màxim de treballadors/as de les Illes, al mateix temps que s'ha iniciat una ronda de reunions amb representants de la Patronal i l'Administració per tal d'abordar d'una vegada per totes el compliment del conveni». CCOO no descarta cap acció per continuar reivindicacions si no s'arriba a un acord.

Des de sindicat valoraren «molt positivament» la reunió mantinguda amb la consellera en què «s'han revisat tots els articles del conveni que no s'estan complint». «S'ha acordat establir un full de ruta quantificant el plus i tancant l'acord amb les Patronals per així després l'Administració abonar-lo. Sent molt conscients de l'especial necessitat d'aquest plus per als treballadors i treballadores d'Eivissa on el problema de la insularitat és molt més agreujat per al preu de l'habitatge», ha assegurat el sindicat.

Val a dir que aquest complement es va deixar de pagar l'any 2012, tot i que el Conveni Col·lectiu Estatal de Protecció de Menors i Reforma del moment, reconeixia el plus d'insularitat per als residents a les Balears i altres territoris afectats per la insularitat.

Posteriorment, des de CCOO «es va liderar» la signatura d'un conveni a les Illes on també es reconeixia aquest complement. El conveni se signà el 2019 amb suport de la part social, la Patronal i l'Administració. Des de CCOO defensen «el compliment dels convenis col·lectius signats, així ho exigeixen els treballadors de protecció de menors». «Aquesta reunió pretenia iniciar un procés de negociació amb l'Administració, acordar una reunió amb la Patronal i sindicats per tal de determinar la quantia del plus d'insularitat i el calendari de pagament», ha conclòs el sindicat.