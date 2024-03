El Govern destaca a l’Innovation Day l’aposta per aplicar la intel·ligència artificial a la simplificació administrativa

El director general de Simplificació Administrativa, Modernització i Administració Digital, Xisco Cànovas, va destacar aquest dijous a l’Innovation Day que es va celebrar a l’Ateneu Mercantil de València l’aposta del Govern per avançar en l’aplicació de la intel·ligència artificial (IA) generativa a l’Administració autonòmica, amb la voluntat de millorar la relació amb la ciutadania i aconseguir una simplificació més gran dels tràmits i els processos administratius.

«Pot personalitzar respostes i proporcionar solucions més eficients analitzant diferents consultes i contextos», va explicar a la taula rodona on també van ser presents el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Generalitat Valenciana, José Manuel García, i el secretari autonòmic de Planificació, Informació i Transformació Digital de la Generalitat Valenciana, Bernardo Valdivieso.

En el cas de la simplificació administrativa, Cànovas va posar en relleu com la IA agilitza els tràmits i redueix la càrrega administrativa, per exemple automatitzant la validació de documents. «Si ofereixes respostes ràpides i precises, la IA millora l’experiència del ciutadà», va subratllar. «Avui les administracions públiques no són prou madures com per delegar en un robot la resolució d’una concessió d’una subvenció. La clau recau en l’aprenentatge de l’algoritme», va afegir.

Així mateix, el director general del Govern de les Illes Balears va reconèixer alguns dels principals reptes que suposa implementar la IA generativa en el conjunt de l’Administració, com l’adaptació cultural de les organitzacions públiques, la protecció de les dades personals, la capacitació del personal administratiu per comprendre-la, i la necessitat d’ètica i transparència. Tot i així, «si bé comporta desafiaments, l’impacte positiu que pot tenir en la simplificació administrativa i l’atenció ciutadana és innegable».

A més, va remarcar que la col·laboració intergovernamental «és clau per aprofitar plenament tot el potencial en el sector públic». «Si s’uneixen forces, els governs poden avançar cap a una administració més eficient, centrada en el ciutadà i tecnològicament avançada», va concloure.

El València Innovation Day és un fòrum que organitzen Inetum, Gold Partner i Intel, i que enguany ha tengut la IA com a tema central de totes les taules rodones i ponències que s’hi varen dur a terme.