L'ASM i l'OCB coincideixen en la necessitat de «fer front en tots el àmbits al fort i greu embat del govern del PP i VOX contra el català»

Aquest dijous, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) s'ha reunit amb una representació de la nova Junta de l’Obra Cultural Balear (OCB), entre altres coses, per a felicitar l'entitat per la campanya feta, l’alta participació de socis i pel resultat aconseguit a les eleccions.

«Hem compartit el diagnòstic de les múltiples emergències de país que, com a tal, arrossegam des de fa anys i que moltes d’elles, i especialment les que fan referència a la identitat com a poble i a llengua i cultura catalana, s’han vist amenaçades i agreujades amb el govern del PP i VOX i amb les seves decisions i polítiques», ha explicat l'ASM.

A més, l'ASM assenyala que les dues entitats coincideixen en la necessitat de col·laborar per a defensar el 31 de desembre, Diada de Mallorca, com la data que representa el neixement i identitat del nostre poble. Així com «fer front en tots el àmbits al fort i greu embat del govern del PP i VOX contra la llengua catalana a les institucions democràtiques i en els centres educatius, fins a l’extrem de segregar l’alumnat per raons de llengua», ha apuntat.