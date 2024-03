La Junta de Personal Docent no Universitari d’Eivissa i Formentera s'ha afegit a la llarga cadena de centres docents i altres ens relacionats amb l'Educació que proclamen públicament «la llengua no es toca», per mostrar el seu rebuig als plans del Govern de separar els alumnes per raó de llengua.

La Junta de Personal Docent no Universitari d’Eivissa i Formentera ha fet públic així a l'ensenyament en llengua catalana i a la immensa majoria de docents que ja han dit que «la llengua no es toca».