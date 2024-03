La UIB patenta un tractament per a la gota

Dos investigadors del Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han patentat un tractament innovador per a la gota basat en les propietats de la 7-metilxantina, un compost generat pel consum de cafè i cacau.

La recerca de la doctora Antònia Costa i el doctor Fèlix Grases ha permès posar al descobert els mecanismes a través dels quals la 7-metilxantina incrementa la solubilitat de l’urat sòdic i inhibeix la formació dels cristalls en forma d’agulles punxegudes que provoquen atacs de dolor, envermelliment i inflamació en les articulacions de les persones afectades.

Una via innovadora per tractar la gota

La patent de la UIB es basa en una molècula segura ja aplicada en l’àmbit mèdic per prevenir problemes de miopia. Aquesta molècula és la 7-metilxantina, que es genera a partir de les reaccions químiques que es produeixen amb la ingesta de productes rics en teobromina com són el cafè o el cacau. Ara bé, els nivells d’aquest compost en sang són insuficients per tenir efectes destacables sobre la cristal·lització de l’urat sòdic, però podrien explicar per què estudis observacionals previs haurien relacionat el consum de cafè i de cacau amb un risc menor de patir atacs de gota.

Ara, en un treball publicat recentment a la revista científica Biomolecules, els investigadors de la Universitat de les Illes Balears han aconseguit identificar la 7-metilxantina com el metabòlit de la teobromina que inhibeix la formació de cristalls d’urat sòdic.

A la vegada, la doctora Antònia Costa i el doctor Fèlix Grases han descobert que la 7-metilxantina s’uneix a l’urat en el líquid sinovial que envolta les articulacions, per la qual cosa en disminueix la concentració efectiva, n’afavoreix la solubilitat i impedeix que es formin els cristalls que causen els símptomes dolorosos.

Deu anys d’estudis que donen fruit

La descoberta és el resultat de l’esforç investigador de més d’una dècada de la doctora Antònia Costa i el doctor Fèlix Grases per intentar trobar una solució a aquesta patologia que afecta entre el tres i el cinc per cent de la població mundial.

La recerca dels investigadors de la UIB té els orígens en la descoberta, l’any 2014, de la teobromina com a substància inhibidora de la cristal·lització de l’àcid úric, que causa la litiasi úrica. Aquella recerca, que aleshores també va donar lloc a una patent, va conduir els investigadors a l’estudi de substàncies derivades de la teobromina i la cafeïna com a inhibidores de la cristal·lització de l’urat sòdic com a possible solució a la gota. Ara, l’esforç dels investigadors de la UIB ha donat els seus fruits.

La Universitat de les Illes Balears espera que l’interès que ja ha manifestat la indústria farmacèutica per la patent arribi a bon port i es materialitzi en un acord de llicència que permeti posar el producte a disposició dels pacients al més aviat millor.

Tres dècades de recerca de qualitat

El Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal, integrat a l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), és un referent nacional i internacional en l’estudi de la litiasi. Amb més de 30 anys d’experiència, l’equip d’investigadors que lideren el doctor Fèlix Grases i la doctora Antònia Costa va iniciar l’estudi de la litiasi renal a la UIB en col·laboració amb el sector hospitalari, tant de les Illes Balears com d’Espanya i de l’àmbit internacional, amb l’objectiu de potenciar la docència, la recerca i la transferència de coneixements en l’àmbit de la litiasi renal i línies de recerca relacionades amb l’estudi de les calcificacions.

El resultat d’aquesta recerca s’ha recollit a gairebé 300 publicacions científiques, 40 tesis doctorals i 14 patents transferides i en explotació, i ha donat lloc al desenvolupament de nous mètodes de diagnòstic i prevenció de la litiasi renal.

En els darrers anys, la tasca del Laboratori ha permès posar en marxa el primer banc de mostres biològiques de càlculs renals amb finalitats de recerca biomèdica del món, i el primer registre estatal de litiasi pediàtrica.

La gota: una malaltia dolorosa

El cos humà produeix àcid úric quan metabolitza purines, que són substàncies presents de manera natural en el cos. En individus sans, l’àcid úric es manté en unes condicions que impedeixen la cristal·lització. Ara bé, determinats factors genètics, així com el consum d’aliments rics en purines (carn vermella, vísceres, peix, marisc, begudes alcohòliques), poden fer que el cos produeixi nivells elevats d’àcid úric que acabin cristal·litzant en forma d’agulles punxegudes d’urat sòdic. Aquestes agulles es concentren especialment en les articulacions i causen atacs de dolor.

Per evitar aquests atacs es recomana seguir una dieta estricta que ajudi a prevenir la producció excessiva d’àcid úric. A la vegada, existeixen diversos tractaments farmacològics basats en la prescripció d'antiinflamatoris (per reduir el dolor), diürètics (per incrementar l’excreció d’orina) i medicaments per reduir la producció d’àcid úric, que tenen efectes secundaris destacables, entre els quals l’increment del risc cardiovascular.

La patent de la Universitat de les Illes Balears obre les portes a una nova era en el tractament de la gota, i ofereix als pacients una opció més segura i efectiva per combatre aquesta malaltia tan dolorosa.