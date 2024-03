Les Jornades d’Estudis Històrics Locals es dedicaran a Sanç I de Mallorca, el Regne de Mallorca i la Mediterrània a l’inici del segle XIV

Aquest dilluns, a la seu de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), s’han presentat les XXXIX Jornades d’Estudis Històrics Locals, titulades «Sanç I de Mallorca. El Regne de Mallorca i la Mediterrània a l’inici del segle XIV». Les jornades tendran lloc els pròxims dies 19, 20 i 21 de setembre de 2024, mes en el qual morí aquest monarca de la dinastia privativa, a la sala d’actes de l’Arxiu del Regne de Mallorca, a Palma.

L’activitat ha estat organitzada per l’IEB amb motiu del 700 è aniversari de la mort del rei Sanç I de Mallorca, amb la col·laboració de l’Arxiu del Regne de Mallorca. Per a l’avaluació de les propostes, es compta amb un comitè científic format per Lluís Tudela i Villalonga (UNED Illes Balears), Antoni Mas i Fornés (UIB) i Leonardo Soler Milla (Universitat d’Alacant).

L’IEB ha obert el termini de presentació dels resums, i els comunicants tenen fins al 15 de maig per presentar les propostes, les quals han d’estar centrades en un dels quatre blocs temàtics de les jornades: el regnat pròpiament dit de Sanç I de Mallorca (1311-1324) - política i institucions; la societat i l’economia - el camp, la ciutat, les viles, el comerç, els oficis, els col·lectius humans (cristians, jueus, esclaus); l’espai mediterrani al començament del segle XIV, mosaic de cultures, imperis i conflictes - les relacions entre el regne de Mallorca i la Corona d’Aragó, i l’art, la cultura i el poder als regnes medievals; les transformacions produïdes arran del ressorgiment econòmic i cultural.

Cal destacar que a les jornades hi participaran ponents de Mallorca i de fora de l’illa, coneixedors del regnat del rei Sanç i la seva època i, a més, s’ha sol·licitat el reconeixement de la participació en les jornades com a activitat formativa especialitzada i transversal del Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia (THAG).

A l’acte de presentació de les XXXIX Jornades d’Estudis Històrics Locals hi han intervingut Jordi Maíz Chacón, coordinador de les jornades (UIB), i el director de l’IEB, Llorenç Perelló, que apunta que «la difusió i el coneixement de la historia local és un dels eixos fonamentals d’aquesta institució des de la seva fundació, i la figura de Sanç I dins el regne privatiu és prou rellevant». A més, Perelló afegeix «la intenció, després d’uns quants anys de pausa amb l’organització de les jornades, és recuperar la freqüència de les edicions anteriors i fer, com a mínim, unes jornades anuals».