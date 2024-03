Ciutadella Endavant denuncia la manca de transparència de l'Ajuntament amb els actes del 8M

Des de Ciutadella Endavant han volgut denunciar aquest dissabte «la manca de transparència» de l'Equip de Govern en l'organització de les activitats del Dia Internacional de la Dona.

Segons la formació, en el plenari del mes de febrer «vam entrar un seguit de preguntes per poder aclarir quin era el paper de l'Ajuntament en les activitats que estaven emmarcades en la programació del 8M». «La nostra sorpresa arribà quan la regidora d'Igualtat no va saber explicar quines activitats s'han organitzat com a iniciativa pròpia de l'Ajuntament i quines altres són col·laboracions amb diferents entitats», ha explicat la formació.

Segons han recalcat des de l'agrupació, «va ser la batlessa qui en el plenari va sortir a respondre les preguntes que la nostra regidora estava realitzant per passar a apropiar-se de dues activitats que han estat organitzades per part d'altres entitats i amb qui l'Ajuntament ha col·laborat, com hem pogut corroborar».

Segons han explicat, «la batlessa va expressar que l'exposició fotogràfica 'La Fe rere els murs' s'havia organitzat a petició expressa de l'Ajuntament i que les jornades de portes obertes del pàdel també havien estat iniciatives de la regidoria d'Igualtat, com bé es pot veure en la videoacta del passat plenari». Informació que després es corregeix amb un ofici de resposta a les preguntes que plantejà Ciutadella Endavant:

- «2. Exposició fotogràfica 'La Fe rere els murs' a l'espai Sant Josep del 8 al 23 de març: Inauguració 08/03/2024 a les 19 h Activitat organitzada per l'Associació Alcem la veu».

- «4. Jornada gratuïta de pàdel. Dia 9 de març de 10 h a 13 h. Activitat organitzada pel Club Pàdel Ciutadella No ha suposat cost per al servei d'igualtat».

Segons l'agrupació, «van assegurar també la col·laboració en la manifestació organitzada per part de la societat civil pel 8M, quan hem pogut corroborar que aquesta informació és totalment falsa».

Com ha continuat explicat la formació, «la informació de quines eren les partides pressupostàries que es destinarien a cadascuna de les activitats, tot i que no se'ns va respondre al plenari, se'ns van fer arribar per escrit. Ens sobta molt veure que la regidoria d'Igualtat ha destinat a una activitat del Sindicat Unificat de la Policia espanyola un cost total de 896,61 euros en 100 camisetes i 100 bolis. Creiem que aquesta activitat podria haver estat assumida per una institució com és la Polia Nacional espanyola i que per res s'hauria de pagar des de l'Ajuntament».

En definitiva, segons han expressat des de Ciutadella Endavant «ens preocupa que l'Ajuntament estigui liderat per persones que no són prou conscients del treball que se suposa que realitzen i que tot en darrera instància sigui decretat per la batlessa qui, per afinitats, vagi actuant a la seva conveniència».

Segons han volgut sentenciar des de la formació política, «és intolerable que una regidora d'Igualtat no sigui capaç de discernir entre les activitats organitzades per l'Ajuntament i les col·laboracions, així com que un 8M estigui format quasi totalment per col·laboracions, cosa que ens sembla evident que escenifica la manca de criteri polític en aquestes qüestions. Si més no el que és més necessari denunciar és la capacitat que té aquest equip de Govern per fer-se propietari de mèrits aliens sense cap classe de consideració».