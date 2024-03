Una taca a la Medalla d'Or de les Balears: els demèrits de l'Emèrita

La Medalla d’Or és el màxim guardó que atorga la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que té per objecte «honorar els mèrits assolits, de manera individual i col·lectiva, per les persones físiques i jurídiques que s’hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en defensa, promoció o foment de les institucions i dels interessos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la labor de les quals hagi tingut una projecció especial fora de l’àmbit de les Illes Balears».

El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears és una distinció que té per objecte «honorar i distingir, de manera individual i col·lectiva, les persones físiques i jurídiques que s’hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, de recerca, d’ensenyament i lingüístic».

La taca

El Govern de Prohens ha lliurat aquest dijous la Medalla d'Or de les Balears a la Reina Sofia de Grècia perquè segons el Govern dels conservadors, és «amfitriona i ambaixadora de les Illes en el món». Oblidant que ha cobrat extraordinàriament i que la projecció al món, no ha estat precisament en positiu.

Prohens ha destacat de la reina emèrita espanyola el seu «compromís social amb entitats de les nostres Illes, per ser amfitriona i ambaixadora de les nostres Illes en el món, és un honor distingir a Sa Majestat la Reina Donya Sofia amb la màxima distinció de la nostra Comunitat, merescuda des de fa molt temps».

El demèrits

En realitat Sofia de Grècia encarna tots els contravalors que premien la Medalla d'Or i els Premis Ramon Llull. O són valors positius i 'premiables' haver viscut tota la vida sense fer feina? Haver ocupat el Palau de Marivent contravenint el desig de qui el va llegar al poble de Mallorca? Haver mirat cap a un altre costat (en la interpretació més benèvola) mentre el seu marit robava a mans plenes? Representar els valors contraris a la meritocràcia, l'esforç, el treball en comú, la solidaritat i la defensa d'una cultura no elitista? No ser capaç d'aprendre la llengua de les Balears en més de 40 anys de venir-hi? No ser capaç d'haver après la llengua espanyola amb 40 anys de regnat?

És gairebé segur que mai es retirarà cap premi Ramon Llull a les persones i entitats que l'han rebut... Qualcú s'atreveix a dir el mateix sobre la Medalla d'Or a l'Emèrita espanyola?