Menorca cerca famílies d’acollida: 'La teva recompensa, el seu futur'

El departament de Benestar Social del Consell de Menorca ha presentat aquest dijous, 29 de febrer, una campanya que pretén visibilitzar i animar tots els ciutadans de Menorca a sumar-se als processos d’acolliment familiar, molt necessaris per a ajudar nins i adolescents en situacions de desprotecció.

Amb el lema 'La teva recompensa, el seu futur', l’objectiu de la campanya és trobar una llar per a aquells infants que, per diferents causes i de forma temporal, no poden viure amb la seva família i resideixen en el centre de protecció del Consell Insular de Menorca.

La consellera de Benestar Social de Menorca, Carmen Reynés, i el director insular d’Atenció Social, Daniel García del Mar, han presentat la campanya junt amb Jesús Rabassa, cap de servei d’Infància i Família.

Actualment hi ha 23 menors que resideixen al centre, i 32 en acolliment. D’aquests 32, però, només 8 són amb famílies externes, ja que la resta resideix actualment amb familiars. «Des del Consell Insular tenim la competència i responsabilitat d’acompanyar els fillets i adolescents que estan en risc de desprotecció, oferint ajudes i una llar a aquells que no poden continuar vivint a casa seva per les dificultats existents. Volem famílies que ofereixin un entorn familiar afectiu i que puguin continuar creixent de forma sana, que puguin solucionar si és necessari el dolor i traumes viscuts», ha explicat la consellera de Benestar Social de Menorca.

La Casa de la Infància és un centre que proporciona als menors les cures integrals que necessiten, des del més bàsics fins al suport afectiu necessari per a créixer a la vegada que es treballa amb les famílies d’origen per a procurar la integració futura a l’entorn familiar, sempre i quan es donin les condicions correctes.

«Consideram que l’ingrés en un centre hauria de ser la darrera opció. Estam treballant per a potenciar tots els programes que evitin o minimitzin les situacions de desprotecció, i evitar separar els nins de les famílies. Per això, incrementam l’equip d’atenció a domicili amb 1 treballador social, 3 educadors socials i un psicòleg per intentar que l’ingrés al centre sigui la última opció», ha indicat Reynés.

La campanya es durà a terme a través d’una pàgina web (www.acollimentmenorca.es), vídeos, cartelleria, i material addicional com bosses, bolígrafs i llibretes. A més, aquesta campanya es completarà amb unes jornades on es compartiran i coneixeran testimonis de persones que han acollit i menors que han pogut viure una segona infància a altres llars, cosa que realment ajudarà a comprendre el significat real des d’un punt de vista personal.

Qualsevol família, sigui una persona sola, amb parella, amb fills o sense, pot demanar la sol·licitud d’acollida temporal. La duració i acollida de cada nin depenen de les necessitats i circumstàncies de cada menor.

Si algú està interessat pot sol·licitar una cita al Servei Insular de Família (SIF) del Consell Insular de Menorca a través de:

- El telèfon: 971 36 12 12

- Correu electrònic: acolliments@cime.es

- Un missatge de WhatsApp: 679 722 689



S’ha de recordar que existeixen diferents tipus d’acollida, com l’acollida d’urgència (és immediata i dura uns sis mesos), acollida temporal (duració màxima de dos anys), acollida permanent (més de dos anys), acollida especialitzada (menors amb necessitats especials, adolescents, o germans), i les famílies col·laboradores, que acullen en determinats moments no lectius, com caps de setmana, vacances, etc.

Les famílies reben formació prèvia i al llarg de l’acollida, tant la família com el nin o adolescent tendran el suport d’un equip multidisciplinari que els acompanyaran durant tot el procés. Totes les famílies rebran una prestació econòmica per combatre els costos, a més d’ajudes puntuals extraordinàries.