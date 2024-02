Mallorca tendrà un Barnahus, centre especialitzat en atenció integral a infants i adolescents víctimes d’abús sexual

El conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca i president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Guillermo Sánchez, acompanyat de les directores de Serveis Socials, Infància i Família de l’IMAS, Apol·lònia Socias, i de Centres i Programes d’Atenció Integral a la Infància i l’Adolescència, Magdalena Ramis, han viatjat a Tarragona per a conèixer en persona el funcionament del Barnahus (casa dels infants, en islandès), per a l'atenció a infants i adolescents víctimes d’abús sexual amb l’objectiu d’implantar-lo a l’illa.

Aquest centre va ser el primer de l’Estat que va posar en marxa el model importat d’Islàndia que ofereix atenció a les víctimes en una unitat centralitzada on hi ha tots els recursos necessaris per atendre els casos. «El model Barnahus proposa millores importants en l’atenció a infants i adolescents. El volem implantar a Mallorca i, de fet, ja estam treballant perquè pugui ser operatiu aquesta legislatura», ha confirmat Guillermo Sánchez.

El conseller de Benestar Social ha destacat, a més, que «en aquest model, el sistema s’adapta a l’infant, mentre que ara mateix quan un nin o nina és —o se sospita que és— víctima d’un abús sexual ha de fer un periple per diferents llocs i explicar, cada vegada, un fet altament traumàtic». Amb el model Barnahus no han d’anar a comissaria ni a l’hospital, «quan arriba una sospita, les famílies i víctimes es desplacen al centre, que els ofereix un entorn segur que evita la revictimització, alhora que s’activen la resta de professionals (policia, psicòlegs forenses, escola, advocats, Fiscalia…), que es desplacen també fins aquí», ha explicat.

La col·laboració interdepartamental és un dels fonaments del model, que proposa un espai amigable per als infants, amb decoració adaptada a la seva edat, i que, a més d’afavorir l’atenció, millora el procediment judicial, ja que les víctimes declaren al mateix espai.

«Els nins i nines que han patit violència sexual necessiten confiar per poder ser ajudats. Està demostrat que, si tenen un equip de professionals de referència que els atén en un mateix centre, se senten més còmodes i segurs. Sempre hem dit que l’important és la persona i, en el cas dels infants i adolescents, encara més», ha conclòs el conseller.

Save the Children és l’entitat impulsora d’aquest model, que atén qualsevol situació d’abús sexual entre infants i adolescents, tant si és just una sospita com si ja ha estat revelada. La intervenció inclou l’avaluació psicosocial, la investigació policial, l’exploració medicoforense de la víctima i l’entrevista exploratòria i forense. A més, ofereix acompanyament i assessorament en relació amb el procediment judicial i es coordina la feina amb els serveis implicats. També es dona informació i assessorament a la judicatura i Fiscalia, i els professionals del servei col·laboren per prevenir i detectar les situacions de violència sexual.