La UIB estudia els canvis per a adaptar els vins de les Balears a la sequera

Un equip d’investigadors de l’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA-UIB) i del Laboratori per a la Innovació Agrària (LIA) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha iniciat un estudi amb l’objectiu d’adequar els vins de la Denominació d’Origen Binissalem a les necessitats del mercat en un context de sequera i canvi climàtic.

L’estudi avaluarà les possibilitats d’incorporar varietats de vinya més resistents a la sequera que aportin un valor afegit al producte emparat per la DO Binissalem. També s’estudiaran canvis relatius a aspectes tècnics del producte i del seu procés d’elaboració, així com la inclusió de mencions especifiques d’estils i tipologies de vins més adequades a la demanda actual.

La col·laboració amb el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Binissalem s’emmarca en un contracte d’R+D+I, que tindrà una durada de dos anys, i que es desenvolupa en paral·lel a la col·laboració ja anunciada entre l’INAGEA i la Universitat d’Oxford per detectar els obstacles a la innovació en el context de les indicacions geogràfiques vinícoles en l’àmbit de la Unió Europea.

Aquesta col·laboració marca una fita important en l’àmbit de la viticultura balear i també de la recerca aplicada de la Universitat en aquest àmbit. Representa un exemple de l’aposta de l’INAGEA i el LIA per a la prestació de serveis integrals en el sector agroalimentari, i del seu compromís amb el sector balear del vi.