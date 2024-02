Prop de 500 persones fan una ruta saludable amb motiu del Dia de les Illes Balears

La Ruta de les Rutes Saludables ha reunit aquest matí prop de 500 persones han participat a les dues rutes dissenyades especialment pel Dia de les Illes Balears. Caminants d’onze centres de salut han recorregut els carrers de Palma fins al punt de trobada de les dues rutes, fixat a Dalt Murada.

La iniciativa té per objecte visibilitzar un projecte que ja suma seixanta rutes (més de 190 km) i més de 2.000 usuaris a totes les illes, i que té per finalitat promocionar la salut i els hàbits saludables.

Els caminants han sortit dels seus respectius centres de salut, acompanyats pels seus fisioterapeutes i infermers habituals, i s’han concentrat en dos punts de reunió: un a la plaça de Sant Jeroni i un altre a sa Feixina . Des de cada punt han anat fins a Dalt Murada.

Drets dels consumidors

El president de la Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears, Jesús Cuartero, ha ofert una xerrada que, sota el títol «Consumidor, reclama el teus drets amb eficàcia» ha desgranat la importància de formar els consumidors perquè facin ús del seu dret com a tals.

La direcció general de Prestacions, Farmàcia i Consum, de la Conselleria de Salut, ocuparà una caseta al Parc de la Mar dissabte dia 2 i el diumenge dia 3 de març, on s’atendran les consultes dels ciutadans, i es repartiran fulletons d’informació als consumidors i usuaris.

Activitats de salut mental

Per la seva banda, la direcció general de Salut Mental ha organitzat diversos tallers, conferències i jocs per apropar la salut mental a les famílies i al públic més jove. Així, al llarg de dijous i divendres es duran a terme una sèrie de tallers creatius i fotogràfics adreçats als més petits a l’estand de la Direcció General de Salut Mental (DGSM), en col·laboració amb l’Associació Asperger-Balears i de l’equip de terapeutes ocupacionals de salut mental.

IDISBA

Per la seva banda, l’Institut de Recerca Sanitària de Balears (IdISBa) oferirà el dissabte, 2 de març, a les 11.30 h, una activitat per a tota la família per acostar la ciència als més menuts amb el contaconte científic «La vida de la Cèl·lula Cèlia» de la mà de l’investigador Pere Llinàs , del Laboratori d’Epigenètica del Càncer de l’IDISBA.