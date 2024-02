L'Institut d'Estudis Eivissencs rebutja la construcció de la quarta dessalinitzadora d'Eivissa

L'Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) ha rebutjat aquest dimecres la construcció a Eivissa d'una quarta dessalinitzadora ja que entén que aquestes infraestructures «no són la solució».

L'IEE ha reflexionat sobre la situació actual i, encara que reconeix que cada vegada plou menys i que els aqüífers estan sobreexplotats, indica que les dessalinitzadora «no són la solució».

Entre altres qüestions, l'IEE explica que en els darrers 50 anys la demanda d'aigua dolça s'ha accelerat exponencialment a l'Illa a causa del creixement econòmic «i ens hem cregut que la tecnologia pot resoldre gairebé tots els problemes, inclòs el de l'aigua».

Segons destaca també, en poc temps s'han construït tres dessalinitzadores i en aquests moments es parla d'una quarta. Així, l'Institut reitera que l'aigua dessalada «no és gratuïta, ni monetàriament ni ecològicament parlant». Sobre això, recomana pensar en tot el cost d'una infraestructura d'aquestes característiques.

Sobre les dessalinitzadores, l'IEE creu que són instal·lacions «molt cares», que suposen una gran despesa d'energia, amb un elevat consum elèctric, per la qual cosa caldria construir a Eivissa més instal·lacions generadores d'electricitat. Tot això significaria «un gran consum de territori i pèrdua del paisatge».

L'entitat alerta en el seu escrit que les dessalinitzadores provoquen salmorra que es retorna a la mar, causant una contaminació hipersalina que modifica l'ecosistema, començant per la posidònia.

L'Institut afirma a més que el cost de l'aigua dessalada no es pot permetre a l'ésser un preu «massa elevat». En relació a la possibilitat d'injectar aigua dessalada als aqüífers, explica que no hi ha garanties que aquest element es quedi en el lloc en el qual ha estat injectat. Per tant, pot ser una solució «contraproduent».

Entre els suggeriments de l'Institut, l'entitat recomana racionalitzar el consum i evitar fugides, limitant el nombre de persones que arriben a l'Illa al juliol i agost. També creu necessari reflexionar sobre l'aigua depurada, que ara es llança a la mar i que podria ser reutilitzada.