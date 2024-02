El Consell de Mallorca presenta el programa de Genèrica, «escola per la igualtat»

El Consell de Mallorca posa a la disposició dels municipis, amb preferència per aquells que tenguin menys de 20.000 habitants, 48 activitats que inclouen tallers, exposicions, teatre i xerrades per a fer durant aquest semestre a través del nou programa de Genèrica.

La programació abasta cinc línies d'actuació com el benestar emocional i físic, la igualtat i la diversitat, la sexualitat saludable, la prevenció de la violència masclista, tractades de manera transversal amb iniciatives de diferent naturalesa. En el programa venen definits amb una breu descripció els professionals especialitzats que hi participen, el nombre de sessions i la quantitat d'hores necessàries, així com el públic al qual va dirigida cada activitat.

Els ajuntaments podran sol·licitar a la Direcció Insular de Famílies adherir-se a les que considerin interessants per a la seva població. Així mateix, podran difondre el programa a entitats i associacions de famílies, infants i joves, educatives, socials, esportives per a arribar a un nombre major de persones.

La institució insular inclou per primera vegada activitats dirigides al foment i la millora de les «relacions intrafamiliars». El conseller, Antoni Fuster, ha explicat que «des del departament es considera que les famílies tenen un paper fonamental en el desenvolupament de les persones a nivell social i personal, per això treballar en aquestes relacions permet afavorir la resta».

La directora insular María Garrido ha destacat la importància de «tenir en compte l'àmbit familiar per a tractar temes com la corresponsabilitat i la conciliació familiar». Així, «es tracta de donar resposta i eines per a prevenir els conflictes familiars i les violències masclistes», ha afegit, Garrido.

Els municipis ja es poden inscriure a les activitats gratuïtes, que tendran lloc des de febrer fins a juny, mitjançant el formulari en la web del Consell de Mallorca i, després, es podran concertar els detalls de l'activitat amb els professionals. La Direcció Insular de Famílies ja està treballant en les noves iniciatives per al semestre següent, per a les quals s’obrirà el termini d’inscripció el mes juliol.