El Govern rebutja «polítiques intervencionistes» en el mercat de l'habitatge

El Govern ha rebutjat aquest dimarts aplicar «polítiques intervencionistes» en el mercat lliure de l'habitatge, així com la delimitació de zones tensionades amb limitació de preus.

Fonts de la Conselleria d'Habitatge, Mobilitat i Territori s'han pronunciat d'aquesta manera després de la publicació, per part del Ministeri, de l'Índex de Preus de Referència per limitar els lloguers en zones tensionades.

Les mateixes fonts han insistit que la limitació de preus podria empitjorar la situació actual disminuint l'oferta existent i provocant un encariment dels preus.

El Govern, en canvi, es mostra partidari d'apostar per fer aflorar l'oferta dels habitatges existents, així com d'incrementar l'oferta de nous habitatges a preu assequible.

Des del departament que dirigeix Marta Vidal recorden que el Govern ja va presentar, igual que altres territoris de l'Estat, un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei estatal d'habitatge en considerar que envaeix competències autonòmiques.

El secretari d'Estat d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas, ha anunciat aquest dimarts que l'índex de preus de referència per limitar els preus del lloguer en àrees tensionades, que està disponible des d'aquest dimarts, és un sistema de rang de preus, que establirà preus màxims i mínims per a un habitatge a partir de les característiques d'aquesta.

A més, aquest índex és homogeni per a tot el territori nacional, de base tributària i s'actualitzarà cada any, segons ha indicat el 'número dos' d'Habitatge en una roda de premsa en la qual ha informat sobre la publicació de l'Índex de Preus de Referència, una mesura que la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, va anunciar que es publicaria abans d'acabar febrer "sí o sí" perquè comenci a estar operatiu al març.

L'índex de preus de referència per al lloguer consistirà en un sistema de rangs a partir d'una sèrie de característiques de l'habitatge com ara la superfície, l'estat de conservació, si té ascensor o no, aparcament, any de construcció, zones comunes i altres que tenen l'objectiu que els habitatges "amb menys valor" no puguin incrementar el seu preu en ser equiparats amb habitatges de major qualitat a la mateixa zona.