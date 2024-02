Identificades les restes de Josep Mercadal entre les víctimes localitzades al cementeri de Porreres

Les diferents anàlisis de les restes localitzades a les fosses de Porreres durant les intervencions dutes a terme per l’equip tècnic d’Aranzadi el febrer de 2021, emmarcades en el Pla de Fosses aprovat per la Comissió Tècnica de Fosses i Desapareguts del Govern, ha permès la identificació d’una nova víctima. Es tracta de Josep Mercadal Marqués, les restes del qual varen ser localitzades a la fossa número 5 del cementeri de Porreres.

Segons l’informe d’identificació biològica realitzat pel laboratori BIOMICs de la Universitat del País Basc (Vitòria-Gasteiz), la identificació de Josep Mercadal s’ha realitzat a través d’una mostra òssia de les restes que ha estat comparada amb una mostra d’ADN d’una familiar directa, donant com a resultat una identificació positiva. És la novena identificació d’entre les restes trobades a Porreres el 2021. En concret, Josep Mercadal, qui va ser detingut el 30 d’agost de 1936 i empresonat al Castell de Bellver, va ser executat al cementeri de Porreres el 10 de febrer de 1937. La seva identificació ha estat possible per la compatibilitat de tota la informació de caràcter històric, arqueològic i antropològic del cas.

23 identificacions a Porreres

Les excavacions realitzades al cementeri de Porreres pel Govern han permès recuperar un total de 114 víctimes de les quals 23 ja han estat identificades, 14 en la fase de 2016 i les 9 restants en la fase de 2021.

Les restes de Josep Mercadal Marqués varen ser exhumades el febrer de 2021 a partir dels treballs que va dur a terme l’equip tècnic de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. La seva identificació se suma a les de Jaume Ordinas Arrom, Miquel Cabot Dolç, Jordi Colom Estarellas, Bartolomé Matas Alemany, Antoni Company Oliver, Miquel Pasqual Quetglas, Llorenç Bartomeu Suárez i Gabriel Picornell Serra, els cossos dels quals varen ser recuperats l’any 2021.

Fins avui, a les Illes Balears s’han identificat 60 víctimes de la repressió franquista, gràcies a les anàlisis d’ADN i a la realització d’estudis antropològics.

Josep Mercadal Marqués

Mercadal era natural de Ciutadella i estava casat amb Antonia, amb qui va tenir dos fills. La víctima residia a Palma, on confeccionava formes de calçat. Mercadal va ser detengut el 30 d’agost de 1936 i executat un any i mig després, el 10 de febrer de 1937, després de ser tret a la força del Castell de Bellver, on estava empresonat.