Més d'un 20% de la població de les Balears es troba en risc de pobresa o exclusió social

El 20,6% de la població de les Balears es troba en risc de pobresa o exclusió social (taxa Arope), encara que aquest percentatge ha baixat gairebé un punt respecte a l'any anterior (21,5%) després d'incrementar-se els ingressos mitjans anuals el 2022 fins els 14.139 euros (12.451 euros l'any anterior), segons l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV) del 2023, publicada aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística.

L'enquesta indica igualment que el 36,3% de les llars de les Balears no tenia capacitat per afrontar despeses imprevistes l'any passat; un 5,2% de les llars de l'arxipèlag tenia moltes dificultats per a arribar a final de mes, el 15,8% es va veure obligat a endarrerir pagaments relacionats amb l'habitatge principal o en compres a terminis i el 30,4% no es va poder permetre marxar una setmana de vacances, tots els indicadors milloren respecte a l'any anterior.

Les dades de l'INE mostren que el percentatge de població en risc de pobresa a l'arxipèlag va assolir el 2023 el 15,3% i va millorar 1,6 punts.

A tot l'Estat espanyol, la taxa Arope -percentatge de població en risc de pobresa o exclusió social- es va situar al 26,5% de la població resident a l'Estat el 2023, davant del 26% de l'any anterior.