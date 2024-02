Inca ret homenatge al batle republicà Miquel Beltran

Inca ha retut aquest dissabte un homenatge a Miquel Beltran, batle republicà de la capital del Raiguer entre 1933 i 1936, en el Memorial de l'Oblit.

L'Ajuntament d'Inca ha informat que aquest dissabte migdia, en el Claustre de Sant Domingo, ha celebrat el ja tradicional Memorial de l'Oblit. Enguany, l'acte s'ha dedicat a la figura de Miquel Beltran Planas, batle republicà de la capital del Raiguer entre 1933 i 1936, i una personalitat molt destacada en el municipi en l'àmbit social, polític i històric.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins del cicle 'Inca te memòria', que es duu a terme durant el mes de febrer amb la finalitat de recuperar i difondre la memòria històrica de la ciutat.

«Som aquí per fer memòria i parlar en veu alta i amb orgull d'aquelles persones que, amb molta valentia, treballaven per a deixar un món millor per als seus i per a tota la seva societat i que Ho varen pagar amb la seva vida, d'una manera o una altra. És l'hora de parlar en veu alta i fer justícia i reparar, a través de la memòria», ha assenyalat la regidora de Memòria Democràtica, Alice Weber.

Pel que fa a la figura de l'exbatle d'Inca, Weber ha destacat que «Miquel Beltran va ser un home actiu i d'esperit crític, fundador i membre de diverses agrupacions locals que varen lluitar per una societat més justa, democràtica i lliure i per aquest motiu, a partir de setembre de 1936 va ser represaliat, perseguit, empresonat i vigilat».

Durant l'acte, s'ha realitzat la tradicional ofrena floral en record de les víctimes inqueres de la Guerra Civil, amb l'acompanyament musical de l'agrupació Cofre Antic que ha interpretat 'El Cant dels Ocells'. Aquest homenatge, com cada any, ha comptat amb la participació de l'Ajuntament d'Inca, el col·lectiu Memòria de Mallorca, el col·lectiu revolta i la Fundació Darder-Mascaró, entre altres associacions.

Finalment, dins del cicle 'Inca te memòria', l'Ajuntament d'Inca ha organitzat també una exposició dedicada a la vida de Miquel Beltran Planas (1933 - 1936). La mostra, instal·lada a la Sala de Vidre del Claustre de Sant Domingo, s'ha inaugurat aquest dissabte, just abans de la celebració del Memorial de l'Oblit.