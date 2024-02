[VÍDEO] Antoni Llabrés: «Necessitam una OCB forta, activa i mobilitzada»

La nova junta directiva de l'Obra Cultural Balear, liderada per Antoni Llabrés, ha rebut un suport molt important per part de la massa social de l'Entitat.

Després de fer-se públics els resultats de les eleccions i de saber que 1.173 socis s'havien mobilitzat per donar suport a la llista encapçalada per Llabrés, el president electe va fer un breu parlament durant el qual va assumir el passat de l'entitat i va parlar de les dificultats presents per als valors que ha defensat sempre l'OCB. En aquest sentit va dir que «necessitam una OCB forta, activa i mobilitzada».

Arran dels resultats obtinguts, el jurista i professor titular de dret penal de la UIB i president de l’OCB, va manifestar que l’alta participació demostra que l’entitat està més forta que mai, que la seva base social està activa, implicada i preparada per afrontar l’escenari d’hostilitat i atacs continus a la nostra llengua i a les principals senyes de la nostra identitat. Llabrés va agrair la participació de tots els socis que han votat en aquest procés i molt, especialment, la feina que s’ha realitzat des de les diferents delegacions que té l’Obra Cultural Balear arreu de Mallorca. El president també va tenir paraules de record per als predecessors en el càrrec: «Assumim una grandíssima responsabilitat perquè ens sentim a lloms de gegants, gegants que ens han precedit, al llarg d’aquests seixanta anys, feim nostra tota la història de l’Obra, moments bons i no tan bons, llums i ombres, la feim nostra tota, tota la tasca de presidents i juntes anteriors; però també de més enrere, de l’Associació per a la Cultura de Mallorca, d’Emili Darder, que en va ser el president, venim de lluny i anam més lluny encara».

Antoni Llabrés va agrair també el compromís de tots els membres que formen part del seu equip per voler-se implicar en el projecte, en un moment en què el context polític de les Illes Balears necessita una OCB més activa i reforçada que mai, per defensar la nostra llengua i cultura dels atacs a què les sotmeten les polítiques regressives i hostils de l’actual pacte de govern del PP i VOX. Llabrés va destacar que el seu objectiu és «mantenir una Obra Cultural Balear forta, amb il·lusió i que continuï essent l’entitat de referència en la defensa de la llengua i la cultura pròpies i que en els moments històrics adversos sempre ha sabut canalitzar les demandes i les mobilitzacions de la gent que creu en el nostre país».