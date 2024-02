S'Altra Senalla celebra 30 anys de comerç just

S’Altra Senalla és una associació sense afany de lucre fundada l’any 1994 a Palma. Entitat pionera a les Illes Balears en la difusió del comerç just, aquest n’és l’objectiu principal de la mateixa. L'associació disposa d'una botiga basada en el comerç just a Palma on es pot trobar una gran diversitat d’articles.

Enguany que l'associació fa 30 anys organitzen la celebració de l'aniversari amb una sèrie d'activitats que començaran el proper dissabte, 24 de febrer, a la botiga del carrer Arxiduc Lluís Salvador, 24, de Palma. A partir de les 10.30 hores faran un berenar a favor del comerç just i a les 11.30 hores hi haurà un taller familiar de personalització de productes.

«Dia 14 de febrer de 1994, un grup d'imprudents fundàrem l'associació per lluitar a favor dels productors i pagesos del Sud i per omplir la Senalla de productes de qualitat, equitat i dignitat», han remarcat.

Cal recordar que S’Altra Senalla ha rebut el reconeixement del GOB amb el Premi Alzina; del PSM amb el premi a la cooperació compartit amb Intermón; i l’any 2004, any del Xè aniversari, el Premi Populars de la COPE. Al 2016 va rebre el premi 31 de Desembre de l’Obra Cultural Balear.