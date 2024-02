Més d'un centenar de persones participen en la protesta organitzada per la Plataforma per la Llengua davant el Parlament

Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts a les 8.00 del matí, davant la seu del Parlament, convocades per la Plataforma per la Llengua per dir «prou» i protestar contra la imposició del castellà i l'arraconament del català a les institucions i reivindicar que «la llengua no es ven».

Entre les persones que s'han manifestat, hi havia representants de les entitats socials, sindicats i dels partits polítics MÉS, PSIB i Podem.

La protesta, organitzada per la Plataforma per la Llengua, arriba després que dimecres de la setmana passada, la Mesa del Parlament, amb els vots a favor de PP i l’extrema dreta de VOX, va aprovar l’acord entre ambdós partits per a imposar el castellà a les comunicacions oficials de la institució. Aquesta decisió significa, a la pràctica, que el català deixarà de ser la llengua vehicular a la cambra i a tots els seus documents oficials.

La Plataforma per la Llengua Illes Balears considera que s’ha traspassat una línia vermella amb aquesta imposició i no es pot tolerar. «La proposta prové de l’extrema dreta i ha comptat amb el beneplàcit del PP i de Marga Prohens, qui ha demostrat una vegada més que per a conservar la cadira és capaç de vendre la llengua i dinamitar quaranta anys de consens», expliquen.

«La imposició del castellà representa un atac directe i frontal a la convivència i a llengua catalana com a element històric, de prestigi i capital simbòlic del Parlament de les Illes Balears. El PP és també incoherent amb les seves decisions, atès que aprovar aquesta imposició significa anar en contra de la Llei de Normalització Lingüística que el mateix partit va votar i trair-ne l’esperit. A més, el partit de Marga Prohens va assegurar abans de les eleccions que no farien una batalla de la qüestió lingüística, al contrari del que està succeint», assenyala l'entitat.

La Plataforma remarca que «PP i la ultradreta de Vox defensen la imposició del castellà amb el pretext d’una suposada llibertat que només pretén consolidar els seus privilegis. El català és una llengua minoritzada i, per tant, necessita l’impuls, el foment i la difusió de les institucions en tost de l’arraconament constant que viu a les Illes Balears. Fer el català opcional té com a objectiu fer-lo prescindible, accelerant així el procés de substitució lingüística i avançar cap a un monolingüisme castellà».