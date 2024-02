La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca reclama la supressió del CFIRDE

La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca exigeix a la Conselleria d’Educació i Universitats la supressió del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a la Direcció Escolar (CFIRDE), un organisme que «es va crear sense cap tipus de coneixement previ per part dels sindicats i sense el suport de la comunitat educativa».

La Junta considera que la formació dels equips directius és competència dels Centres del Professorat i, per tant, no cal duplicar una despesa innecessària: «El que cal és dotar els CEP del personal i els recursos necessaris per a seguir oferint una formació de qualitat, que no posi cap tipus de filtre a aquelles persones que es volen formar i ofereixi més alternatives formatives».

La Junta de personal considera que la despesa generada pel CFIRDE s’ha de destinar a «millorar les condicions socials i laborals del professorat i a fer front a les mancances del sistema educatiu de les Illes Balears, com la baixada de les ràtios, l’atenció a la diversitat i el pla de climatització dels centres, la reducció de la burocràcia i la millora de les retribucions del professorat, entre moltes altres mesures pendents de compliment de l’Acord de millora de 2023».