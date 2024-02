El Consell defensarà al Parlament Europeu la protecció de la tela de llengües

El Consell de Mallorca defensarà al Parlament Europeu la protecció de la tela de llengües a través de la creació d’una nova Indicació Geogràfica Protegida. Les tres empreses productores mallorquines viatgen, aquest dimecres, a Brussel·les amb les autoritats de la institució insular per a realitzar una conferència i reunir-se amb representants europeus. L’objectiu és destacar la importància cultural, econòmica i social de garantir aquesta protecció i aconseguir el suport de les institucions europees.

El passat mes d’octubre, la Unió Europea va aprovar, de manera definitiva, un nou reglament que permet crear Indicacions Geogràfiques Protegides per a productes artesans, fins aquell moment estaven limitades als productes gastronòmics. Des d’aquell moment, el Consell de Mallorca, a través de la direcció insular d’Artesania, es va posar a fer feina amb les tres úniques empreses que queden a Europa que produeixen tela de llengües: es tracta de Teixits Vicens (Pollença), Teixits Bujosa (Santa Maria) i Teixits Riera (Lloseta).

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, explica que el Consell de Mallorca, en exercici de les seves competències en la promoció i protecció de l'artesania mallorquina, ha d’actuar per protegir el patrimoni cultural i artesanal d’aquests tres darrers productors de teles de llengües: «La tradició afronta reptes significatius com la falta de relleu generacional i la competència deslleial de productes importats que, en molts casos, són imitacions directes i no respecten l'origen artesanal. És per això que necessitam impulsar mesures de protecció que assegurin la continuïtat i reconeixement de la tela de llengües, que ja és exclusiva de Mallorca».

A més, Roca destaca que «ara s’obri una oportunitat única per a l’illa i la seva tradició tèxtil, no només per als productors actuals, sinó també per incentivar la preservació de l’ofici per a futures generacions». Aquesta acció no només beneficiaria els productors actuals sinó que també incentivaria la preservació de l'ofici per a futures generacions, donant un impuls vital a la indústria artesanal de l'illa. Amb aquests objectius, es durà a terme una conferència al Parlament Europeu per exposar la situació actual de les teles de llengües i argumentar la importància de la seva protecció mitjançant la IGP. La vicepresidenta i consellera destaca que aquest esforç conjunt simbolitza una passa endavant en la defensa del patrimoni artesanal de Mallorca i reforça el compromís del Consell amb la promoció i protecció de la seva riquesa cultural.

La comitiva del Consell de Mallorca que viatja a Brussel·les està formada pel president de la institució insular, Llorenç Galmés; la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, i el director insular d’Artesania, Pere Ferrer. Pel que fa als productors de teles de llengües, hi assisteixen Tomeu Fuster, de Teixits Vicens; Maria Isabel Bujosa, de Teixits Bujosa, i Gabriel Riera, de Teixits Riera.

El dimecres, 21 de febrer, a les 12 hores, els representants del Consell de Mallorca i els productors de teles de llengües es reuniran amb els eurodiputats Dolors Montserrat i Juan Ignacio Zoido. A continuació, a les 16 hores, el Consell de Mallorca impartirà la conferència 'Les llengües mallorquines al Parlament'.

El dijous, 22 de febrer, es realitzarà una reunió amb la Direcció General de Mercat Interior, Indústria i Emprenedoria de la Comissió Europea, que és qui té les competències en la matèria, i es visitarà el Centre Balears Europa.