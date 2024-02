Mor el conegut metge Tomeu Beltrán als 74 anys

El metge, divulgador i presentador Bartomeu Beltrán (1949, Campanet, Mallorca) ha mort aquest dissabte a Madrid als 74 anys a causa d'una insuficiència renal.

Conegut per haver estat la figura de referència en televisió i ràdio en les dècades dels 80 i 90, el doctor Beltrán es va popularitzar per donar consells sobre salut a través de la pantalla, informar i acostar al públic als avanços mèdics. En l'actualitat era el director de Prevenció i Serveis Mèdics d'Atresmedia.

El metge «per excel·lència» de la petita pantalla, va ser membre de la Societat Ginecològica Espanyola i de la Federació Internacional de Ginecologia i Obstetrícia i Acadèmic de les Reials Acadèmies de Múrcia i Valladolid.

Beltrán participava de manera recurrent en jornades i fòrums sobre divulgació, com els Associats de la Federació Espanyola de Obstretistes i Protesistes (FEDOP), va ser qui va posar en marxa 'La salud es lo que importa' a Antena 3 Ràdio i va presentar el programa 'Qué me pasa doctor?' a La Sexta. També coordinava projectes com a 'Constantes y Vitales', un comitè assessor d'especialistes en l'ictus, que oferia la seva experiència sobre la malaltia capitanejada pel metge.

Des de 2020, tenia el seu programa en Onda Cero 'En buenas manos' (diumenges de 4.00 a 6.00 hores), en el qual el Dr. Beltrán abordava els temes més importants de l'actualitat sanitària amb especialistes.

En el seu últim programa, de mitjan gener, va tractar l'epilèpsia amb el doctor de la Unitat d'Epilèpsia Complexa de l'Hospital Universitari San Rafael de Madrid, el doctor Jaime Parra. Beltrán era, a més, col·laborador a La Razón, on escrivia una columna en el suplement de salut.

Al llarg de la seva trajectòria he rebut diversos guardons, com la Medalla d'Or de la Creu Roja (1982), el Premi de l'Organització Mundial de la Salut (1988), el Premi del Ministeri de Sanitat i Consum, el Premi Ondas (1990) i l'Antena d'Or de la Comunicació. També va ser president del RCD Mallorca de futbol entre els anys 1995 i 1998.