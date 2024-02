El Comitè d'Àrbitres justifica l'expulsió de l'entrenador de la UE Petra i la responsable de la discriminació lingüística continuarà arbitrant

Aquest passat cap de setmana s'ha produït un cas greu de discriminació per raó de llengua. Ha estat al poliesportiu de Petra Na Capitana, on s'hi disputava un partit de futbol entre l'aleví B del Petra i el Cardassar. L'entrenador de la UE Petra, Miquel Santandreu, va ser expulsat per parlar en català a l'àrbitra Laura Santos Fernández.

Fins el moment, totes les manifestacions sobre aquest tema havien estat unànimes de rebuig a la discriminació lingüística. Partits com MÉS per Mallorca i El Pi, entitats com l'Obra Cultural Balear (OCB) i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, la Federació Balear de Futbol i el batle de Petra han exigit respecte als drets lingüístics. No obstant això, el mitjà Ultima Hora ha pogut parlar amb el president del Comitè d'Àrbitres de Futbol de les Balears, Tomeu Riera Morro, qui ha assegurat que no té intenció de prendre cap mesura contra la col·legiada Laura Santos.

L'àrbitra espanyolista continuarà arbitrant i des del Comitè no contemplen «cap mesura disciplinària ni d'actuació, ja que entenem que va aplicar el reglament i va prendre aquesta decisió per motius esportius», ha assenyalat Riera, que entén que aquesta expulsió està justificada, «per la informació que hem rebut, per reiteració de protestes i perquè la increpava».

Els fets

A l’acta del partit, l'àrbitra indica literalment el següent: 'En el descanso, el entrenador titular... tras percibir mi comunicación en castellano y ser amonestado por dirigirse a mí con tales palabras: 'esto es de vergüenza', pasa a dirigirse a mí en Catalán. Al rogarle que se dirija a mí en castellano, perpetua su dialecto, llegando a comprender ciertos faltes de respeto, sin conseguir que cese, decido expulsarlo'.

Durant el transcurs del partit, l'entrenador va ser amonestat amb targeta groga per protestar una decisió arbitral. Al descans va acabar sent expulsat, segons l'acta del partit, 'por desobedecer indicaciones mías'.

Segons explica la UE Petra, en el descans es produeix «una conversació entre el nostre entrenador i l'àrbitra del partit on aquesta li diu en vàries ocasions: 'en castellano' , sense en cap cas demanar-li que canviés la llengua en la que estava parlant de forma educada. A més, en un moment de la conversació es dirigeix al nostre entrenador amb les següents paraules: 'Estamos en Mallorca, Mallorca es parte de España, no España parte de Mallorca y usted me tiene que hablar en castellano'».

El Petra considera «intolerable que una decisió d'una àrbitra de futbol en una competició esportiva es pugui veure influenciada, a jutjar per la redacció de l'acta del partit, pel fet que un entrenador, en aquest cas, utilitzi la seva llengua materna allà on aquesta és oficial des de fa segles. Si segons l'acta la segona targeta es per 'desobedecer indicaciones mías' , les úniques indicacions foren que deixés d’utilitzar el català durant la conversa».