MÉS condemna l’agressió lingüística a l’entrenador de la UE Petra i demana reunió a la Federació de Futbol de les Illes Balears

MÉS per Mallorca ha condemnat aquest dilluns l’agressió lingüística que va patir l’entrenador de l’Aleví B de la UE Petra per part de l’àrbitre del partit aquest dissabte 10 de febrer. El partit ecosobiranista ha sol·licitat una reunió urgent amb la Federació de Futbol de les Illes Balears per evitar que aquestes situacions es tornin a produir.

«El succeït al partit de l’Aleví B de la Unió Esportiva de Petra és una agressió lingüística que no podem tolerar, i manco a un espai de lleure infantil i juvenil. El català és la llengua pròpia d’aquesta terra i tenim el dret d’emprar-la, només faltaria», ha denunciat el coordinador general de MÉS per Mallorca i portaveu de la formació ecosobiranista al Parlament, Lluís Apesteguia. «És una nova mostra de la catalanofòbia que actua desacomplexadament, perquè en gran part se sent emparada pel pacte PP-VOX», ha afegit.

Per aquest motiu, MÉS per Mallorca ha sol·licitat una reunió d’urgència amb la Federació de Futbol de les Illes Balears, «per evitar que aquestes situacions es tornin a produir», ha assegurat Apesteguia.