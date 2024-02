El GOB demana prohibir la construcció de piscines privades: «La situació de Catalunya arribarà a les Balears»

El GOB Mallorca demana que es prohibeixi la construcció de piscines en sòl rústic i en entorns urbans per a usos particulars com a mesures de prevenció per a afrontar la sequera, ja que asseguren que la situació d'emergència que viu Catalunya «arribarà a les Balears».

La portaveu del grup ecologista, Margalida Ramis, ha explicat a Europa Press que la situació de sequera que afronta actualment Catalunya «fa que s'hagin de prendre mesures amb la previsió que s'arribarà a aquesta situació a les Balears».

Les reserves hídriques a les Illes se situen en un 54%, segons les darreres dades de desembre de 2023 que proporciona la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua. Alhora, més del 83,3% del territori està en situació de prealerta, la UD de Migjorn a Mallorca, en situació de normalitat, i Formentera, en emergència.

Ramis assenyala que «més o manco» les reserves estan bé a Mallorca però que a Formentera no, remarcant la realitat diferent de cada illa. Per això, i tenint en compte les situacions d'emergència de Catalunya o Andalusia -que tenen conques per sota del 20% de capacitat- considera que cal prendre mesures de precaució en aquest sentit en l'àmbit balear.

Pel que fa a les restriccions, des del GOB lamenten que en altres territoris es proposin restriccions «molt clares» per a usos domèstics o per a l'agricultura i, en canvi, «es deixin en l'aire restriccions voluntàries» per al sector turístic. Aquesta realitat, per al GOB, és aplicable a Mallorca.

Segons argumenta la portaveu ecologista, si no es prenen mesures de precaució davant la possible sequera, s'hauran d'adoptar restriccions d'emergència -com passa a Catalunya- que s'aplicaran a particulars i al sector agrari i no al turisme. «No es podrà exigir als hotelers que estaran en plena temporada que no omplin la piscina», ha apuntat Ramis, afegint que als particulars «sí se'ls exigirà».

Des del GOB assenyalen que el model econòmic balear, dependent del turisme, implica que les Illes dupliquin la població durant la temporada turística. En aquest sentit, Ramis explica que des del punt de vista dels recursos hídrics aquest augment de població té un impacte «fonamental».

Tot i això, adverteix que l'impacte sobre els recursos hídrics de les Balears no deriva només dels turistes que arriben a l'estiu, sinó del model de construcció vinculat al lloguer de vacances que «en els darrers anys s'ha expandit moltíssim».

Per això, els ecologistes veuen necessari prohibir la construcció de xalets amb piscines en sòl rústic o cases unifamiliars en entorns urbans. «No es pot deixar fer totes les piscines i després quan arribi la sequera posar mesures restrictives», diu la portaveu del GOB.