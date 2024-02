UOB-Ensenyament: «Que la llengua materna de Prohens sigui el català no li ha impedit trair-la i vendre-la a canvi del poder»

Aquest dijous, 8 de febrer, el conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, ha comparegut al Parlament per explicar els detalls del pla pilot de segregació lingüística. Segons ha dit UOB-Ensenyament, «Vera ha oferit una vegada més allò que ja té per costum: paraules buides i retòrica inútil.

El sindicat ha dit també: «Les explicacions del conseller han estat lamentables, rònegues i reaccionàries. És lamentable veure com un representant dels ciutadans balears defensa a peu i a cavall un sistema d’apartheid lingüístic ideològicament orquestrat per un partit d’extrema dreta; són rònegues unes explicacions que no detallen com s’adaptaran les infraestructures, plantilles i recursos per a l’execució d’aquest ignominiós pla d’extermini lingüístic; és reaccionari que, davant una llengua que està en perill d’extinció, el conseller es dediqui a atacar-la amb experiments grotescos. Per si no n'hi hagués prou, aquest deliri pútrid ha costat als contribuents 20 milions d’euros per un únic trimestre escolar».

UOB-Ensenyament també denuncia que «el senyor Vera i la senyora Prohens han claudicat davant un grup parlamentari vesànic que, imbuït d’odi i rancúnia, s’ha dedicat a bescanviar pressupostos i sostres de despesa per atacs letals a la llengua pròpia de les Illes Balears, i que ha forçat l’ampliació de la plantilla d’inspectors educatius amb l’objectiu explícit de controlar, com una GESTAPO matussera, el pensament dels docents».

«Que la llengua materna de la presidenta Prohens sigui el català no li hi ha impedit trair-la i vendre-la a canvi de mantenir-se en el poder mentre un conseller llicenciat en filologia catalana s’ha dedicat a perseguir el català sense descans» denuncien.

UOB Ensenyament insta «una vegada més» al Govern «a abandonar aquesta deriva política demencial i promoure, tal com dicta la llei, l’ús i la protecció del català». Així mateix, des de UOB Ensenyament encoratgen «no només a la comunitat educativa», sinó a tota la societat balear, «a oposar-se a aquest despropòsit i a defensar la llengua pròpia d’aquestes illes amb determinació i vehemència».