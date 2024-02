Convoquen una gran tractorada per al 19 de febrer a Mallorca

Els pagesos de Mallorca han convocat una tractorada per al 19 de febrer en què s'espera la participació d'uns 150 tractors, que faran un recorregut des de diferents punts de l'illa fins a culminar a la seu de la Delegació del Govern espanyol amb la finalitat de solidaritzar-se i sumar-se a les protestes europees del sector agrari.

Així ho han explicat les associacions agràries Asaja-Baleares, UPA-AIA, Cooperatives Agroalimentàries i la Unió de Pagesos de Mallorca en una roda de premsa en què han assenyalat que, a més, el proper dia 15 les cooperatives mantendran una reunió amb la Conselleria d'Agricultura en què reclamaran diverses mesures, com l'agilitació i l'eficiència dels Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Balears (Fogaiba) del Govern i la compensació pels sobrecostos de la insularitat. Durant la trobada, aparcaran una desena de tractors de manera simbòlica.

A la reunió, el president d'Asaja-Balears, Joan Company, ha sol·licitat la presència «de tots els grups parlamentaris» en aquest diàleg amb el sector primari perquè «els polítics i el sector turístic entenguin que, sense un manteniment i una gestió eficaç, serà molt difícil sobreviure». La fi d'aquesta posada en comú serà acordar «un text legislatiu per a presentar-lo a Madrid, i després a Brussel·les, i així compensar els sobrecostos de la insularitat».

La insularitat, ha dit, serà «una feina per a aquesta legislatura, perquè després del reconeixement es necessiten recursos». En aquest sentit, plantejaran al Govern que sol·liciti a la Unió Europea que renovi el marc legislatiu de les Balears i l'equipari a les illes gregues amb el propòsit de desenvolupar polítiques autonòmiques «per a actuar sense el permís de Brussel·les i aconseguir respostes ràpides que, ara mateix, no es donen», ha subratllat Company.

Una altra temàtica a abordar serà, tal com ha comentat el membre d'Unió de Pagesos, Sebastià Ordines, que Fogaiba sigui «més eficient i ràpida» pel fet que hi ha «retards en els pagaments i en la resolució d'expedients» que poden trigar, segons ha dit, fins a tres anys.

«Quan es demana ajuda és perquè en cal en aquell moment», ha assegurat Ordines, sol·licitant que es fixi en un màxim de tres mesos la resolució d'aquests tràmits administratius.

Pel que fa al producte local, Ordines ha reclamat que es compleixi la llei turística i es potenciïn els aliments autòctons per a competir amb les importacions estrangeres, ja que, segons ha recordat, «sense consum no hi ha agricultura; sense agricultura, no hi ha paisatge i, sense ell, difícilment hi haurà turisme».

Pel que fa a les demandes europees que protagonitzaran la tractorada del dia 19, la representant de Cooperatives Agroalimentàries, Jerónima Bonafé, ha subratllat que cal «una disminució i flexibilització» de la Política Agrària Comuna (PAC) europea. Per això, han demanat una moratòria per a la implantació de la cartilla digital pel fet que és «una burocràcia inassumible».

Alhora, ha criticat que hi ha una «competència deslleial» per part dels països forans de la UE que no compleixen amb la normativa en matèria de benestar animal, seguretat alimentària i residus que augmenten els costos de producció. Per tant, es demana que les directrius siguin les mateixes per a tots i que, en el context de la crisi climàtica, es valorin especialment les Balears perquè «hi ha més sequeres perllongades, mentre que la normativa actual està enfocada en altres zones d'Europa».