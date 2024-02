Ha mort Hilari Morales, membre fundador del GOB

Hilari Morales, membre fundador del GOB i de Jardins de Tramuntana, ha mort, segons ha informat l'entitat ecologista.

Morales va ser una persona molt activa dins de l'entitat, que destaca d'ell el seu caràcter alegre i pròxim, així com la seva gran afició a l'ornitologia.

«La seva pèrdua deixa un gran buit i des del GOB reconeixem així la seva figura i acompanyem a familiars i amics en el dol per la pèrdua», han assenyalat així en un comunicat en la seva pàgina web.

Joan Mayol parla d’ell al seu llibre 'El naixement del GOB. Un record personal': «N’Hilari Morales va tenir un paper importantíssim els primers anys (del GOB): és un excel·lent ornitòleg, autodidacta (la seva habilitat per afinar nius no ha estat mai superada!), i té un optimisme vital i una simpatia personal encomanadissos. En Casasayas va tenir l’encert de confiar-li les relacions públiques del GOB, una tasca que va assumir amb un èxit notable. La seva feina de monitor i cuiner en els primers campaments és recordada per molts.