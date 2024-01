Raquel Guasch, nova directora de l'Administració General de l'Estat a Eivissa i Formentera

El delegat del Govern espanyol a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez Badal, ha nomenat Raquel Guasch nova directora de l'Administració General de l'Estat (AGE) a Eivissa i Formentera.

Durant la legislatura passada, Guasch (Eivissa, 1975) va ser consellera insular de Patrimoni i Política Lingüística del Consell Insular de Formentera.

El Reial decret 617/1997, de 25 d'abril, de subdelegats del Govern i directors insulars de l'Administració General de l'Estat va crear la figura dels directors insulars de la AGE a les Illes, l'elecció de les quals s'ha de fer entre funcionaris de carrera i correspon al delegat del Govern espanyol en el territori.

Per aquesta normativa, els correspon exercir les competències atribuïdes per la Llei d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat als subdelegats del Govern a les províncies, així com totes aquelles que els siguin desconcentrades o delegades.

La nova directora insular és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i, com a tal, ha desenvolupat la seva tasca docent en diversos centres d'ensenyament, principalment en l'IES Marc Ferrer de Formentera, del qual ha estat directora durant onze anys.

A més de per la seva activitat política, Raquel Guasch és coneguda en el teixit associatiu de l'illa per la seva participació en diferents col·lectius, entre ells l'Obra Cultural Balear. Com a filòloga, ha investigat la toponímia local i ha col·laborat en l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera.