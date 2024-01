La Fiscalia arxiva la denúncia del Govern sobre la compra dels pisos de Metrovacesa

La Fiscalia de les Balears ha arxivat la denúncia del Govern sobre la compra dels pisos de Metrovacesa durant l'etapa de Francina Armengol.

Segons han informat des de Fiscalia, arran de la documentació proporcionada pel Govern es varen incoar diligències de recerca penal que varen recaure sobre el fiscal Anticorrupció Juan Carrau.

El fiscal va examinar la documentació i va considerar que calia un escrit del Govern que concretés les presumptes irregularitats. La Conselleria d'Habitatge no va contestar aquest requeriment i per això la Fiscalia ha arxivat provisionalment les diligències en entendre que no es desprenen dades suficients per a formular denúncia davant de l'autoritat judicial.

El Govern pot, igualment, presentar una denúncia davant del Jutjat

Va ser al juliol, poc després del canvi de color al Govern, quan la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, va anunciar que frenaven la compra de 88 pisos de Metrovacesa i que posarien l'assumpte en mans de la Fiscalia per possibles irregularitats.

Segons el Govern, l'operació per a adquirir habitatges de luxe per valor de 28,5 milions d'euros comptava amb informes en contra i mancava, a més, de diversos informes preceptius. L'Executiu del PP argumentava que la compra hauria suposat un perjudici de més de 10 milions d'euros per a les arques públiques per un sobrepreu d'adquisició del 40% en relació amb el preu màxim taxat per metre quadrat.