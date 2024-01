La Conselleria d’Agricultura recupera els noms de les varietats de vinya plantades a les Balears des de l'any 1787

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través de l'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera (IRFAP), ha publicat Els noms de les varietats de raïm a les Illes Balears. Recull de mencions publicades des del 1787; un llibre per al qual els seus autors, Rosa Pascual i Antoni Puig, han consultat 178 volums de diferents arxius i biblioteques, a la cerca de publicacions i documents que anomenessin les varietats, tant de vinificació com de raïm de taula. El resultat és aquest recopilatori que indica el nom que es donava a cada varietat, altres denominacions sinònimes, la referència bibliogràfica, i els municipis on es cultivava.

«Recuperar una varietat antiga de vinya i que se n'autoritzi el cultiu i la seva vinificació no és un procés àgil ni senzill», assegura la gerent de l'IRFAP, Georgina Brunet. «Des de l'Institut fem feina des de fa anys en la recerca de varietats de vinya antigues que són representatives de la nostra riquesa vegetal i formen part del nostre patrimoni cultural. La seva recuperació permet conservar la biodiversitat vinculada a l'origen i, també posar-les a disposició del sector viticultor perquè les pugui reintroduir al mercat, fomentant una estratègia comercial de diferenciació dels vins de les Illes Balears respecte als d'altres regions», subratlla Brunet.

Cal recordar que un dels tràmits per a recuperar una varietat local de vinya és l'enviament al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació d'un informe de denominació varietal. En aquest informe s'ha d'acreditar l'antiguitat de la varietat a través de la seva vinculació històrica i, per això, és necessari realitzar una recerca bibliogràfica.



En aquest sentit, la primera cita que trobem és de Tofiño de San Miguel, de l'any 1787, que diu: «Los vinos de Mallorca son de muy buen gusto, y tienen varias calidades como el Pampol Rodat, Mollar, Malvasías y otros de Bañalbufar, la Garnacha, Girons y la Momona de Pollenza y otros vinos blancos y tintos».

L'IRFAP conserva a la finca Sa Granja més de quaranta varietats de vinya antigues al seu banc de germoplasma, ara també mantingudes en condicions de bioseguretat. A més, fa feina perquè els pròxims anys sigui una realitat l'autorització de les varietats blanques Argamussa, Grec, Morsecà i Coanegra, i també la varietat negre Llora.